Тяжело пережив нападение маньяка, бывшая оперативница Виктория пытается привыкнуть к нормальной жизни. В результате страшного происшествия и перенесенной операции героиня не может иметь детей, и они с мужем решают удочерить шестилетнюю Дашу, чьи родители погибли в пожаре. Однажды в рисунках девочки Виктория узнает того самого маньяка, и это наводит ее на ощущение, что преступник по-прежнему где-то рядом.

«Детектор» — мистический триллер Костаса Марсаана с Екатериной Вилковой и Кириллом Кяро.