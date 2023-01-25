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Детектор

20231 ч. 38 мин.триллер
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Сюжет фильма:

Тяжело пережив нападение маньяка, бывшая оперативница Виктория пытается привыкнуть к нормальной жизни. В результате страшного происшествия и перенесенной операции героиня не может иметь детей, и они с мужем решают удочерить шестилетнюю Дашу, чьи родители погибли в пожаре. Однажды в рисунках девочки Виктория узнает того самого маньяка, и это наводит ее на ощущение, что преступник по-прежнему где-то рядом.

«Детектор» — мистический триллер Костаса Марсаана с Екатериной Вилковой и Кириллом Кяро.

Режиссер
Костас Марсаан
В ролях
Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, Гела Месхи, Екатерина Темнова
Страна
Россия
Премьера
23 февраля (РФ)
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Трейлер
Кадры38
38
фотографий
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