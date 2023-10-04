Жигунов оценил продолжение «Гардемаринов» Светланы Дружининой

Актер Сергей Жигунов, исполнивший роль Александра Белова в оригинальных «Гардемаринах», написал в соцсетях, что не думает о сиквеле, картине Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир».
«В последние дни звонит много прессы по поводу премьеры "Гардемаринов" с вопросом, что я по этому поводу думаю? Отвечаю сразу всем. 1. Я вообще про это не думаю. 2. Уважение к зрителю — это умение вовремя остановиться», — заявил Жигунов.
Муз-ТВ сообщает, что между Жигуновым и режиссером новой части есть давний конфликт. Все началось со слов Дружининой, которая заявила, что «создала» образ Саши Белова. В ответ на это актер язвительно заявил, что готов снять свое имя с титров в пользу режиссера. Дружинина парировала тем, что Жигунов ей не интересен, так как она его не знает.
«Я не знаю Сергея Жигунова. Для меня есть только Саша Белов, а этот человек мне не интересен!» — высказывалась Дружинина.
В конце сентября состоялась светская премьера нового фильма про гардемаринов, на которой Светлана Дружинина отказалась обняться с Анастасией Макеевой. Впрочем, как позже объяснила режиссер, инцидент произошел из-за случайности, и в целом всю ситуацию раздули СМИ.