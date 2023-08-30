Крым, 1787 год. Несмотря на Кючук-Кайнарджийский мирный договор с Османской империей, закрепивший Крым за Россией, европейские политики пытаются разорвать этот союз любыми способами. В ход идут бесстыдные сплетни, лживые статьи и манипулирование незаконнорожденным сыном государыни Екатерины Великой Алексеем Бобринским, обучающимся в Европе. Гардемарины и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра, должны разрубить этот узел международного заговора.

«Гардемарины 1787. Мир» — четвертый фильм в серии о гардемаринах от Светланы Дружининой.