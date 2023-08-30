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Гардемарины 1787. Мир

20232 ч. историческийприключениясемейный

Сюжет фильма:

Крым, 1787 год. Несмотря на Кючук-Кайнарджийский мирный договор с Османской империей, закрепивший Крым за Россией, европейские политики пытаются разорвать этот союз любыми способами. В ход идут бесстыдные сплетни, лживые статьи и манипулирование незаконнорожденным сыном государыни Екатерины Великой Алексеем Бобринским, обучающимся в Европе. Гардемарины и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра, должны разрубить этот узел международного заговора.

«Гардемарины 1787. Мир» — четвертый фильм в серии о гардемаринах от Светланы Дружининой.

Режиссер
Светлана Дружинина
В ролях
Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Анна Семенович, Ольга Машная, Ника Здорик, Александр Панкратов-Черный, Александр Лазарев-мл., Всеволод Шиловский, Андрей Лаптев, Анастасия Макеева, Даниил Зайцев, Федор Гамалея, Дин Махаматдинов, Эвклид Кюрдзидис, Игорь Чернявый
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер
Кадры44
44
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