Стриженовы, Малышева, Макеева на премьере «Гардемаринов»

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Как сообщают СМИ, на красной дорожке произошел небольшой инцидент между Дружининой и Макеевой — режиссер отказалась обняться с актрисой.

События четвертого фильма о приключениях гардемаринов развернутся в 1787 году на фоне русско-турецкой войны. В центре внимания в новой ленте окажутся дети героев предыдущих фильмов — представителей молодого поколения сыграли Ника Здорик и Андрей Лаптев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239478&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.