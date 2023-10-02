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2 октября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Стриженовы, Малышева, Макеева на премьере «Гардемаринов»

Знаменитости поддержали выход новой части киносаги: смотрите фоторепортаж с красной дорожки
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В новом комплексе «Мосфильма» состоялась премьера фильма «Гардемарины 1787. Мир». Картину представили режиссер Светлана Дружинина и актеры: Дмитрий Харатьян, Анастасия Макеева, Ольга Машная, Всеволод Шиловский и другие, — а также бессменный оператор «Гардемаринов» и супруг постановщицы Анатолий Мукасей.

Как сообщают СМИ, на красной дорожке произошел небольшой инцидент между Дружининой и Макеевой — режиссер отказалась обняться с актрисой.

События четвертого фильма о приключениях гардемаринов развернутся в 1787 году на фоне русско-турецкой войны. В центре внимания в новой ленте окажутся дети героев предыдущих фильмов — представителей молодого поколения сыграли Ника Здорик и Андрей Лаптев

Во время загрузки произошла ошибка.

Среди звездных гостей премьеры — Елена Малышева, Александр и Екатерина Стриженовы, Татьяна Абрамова

В широкий прокат картина «Гардемарины 1787. Мир» выйдет 5 октября, а следующая часть популярной киносаги, под названием «Война», — 16 ноября.

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