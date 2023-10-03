Дружинина объяснила, почему оттолкнула Макееву на премьере

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Режиссер Светлана Дружинина в разговоре с news.ru объяснила, что оттолкнула актрису Анастасию Макееву на светской премьере не из злого умысла.

«На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня. Этот случай просто случайность, кто-то из журналистов глупость написал — и разнесли», — подчеркнула Дружинина.

Она также назвала сплетнями материалы СМИ, где говорится об их якобы конфликте.

На премьере фильма «Гардемарины 1787. Мир» режиссер вышла на красную дорожку, как вдруг к ней подбежала Макеева. Она начала восхвалять режиссера и захотела обняться, но Дружинина отогнала артистку. В итоге Макеева ушла с дорожки, дожидаясь своей очереди.