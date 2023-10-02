Дружинина отказалась обниматься с Макеевой на премьере «Гардемаринов»

Светлана Дружинина и Анастасия Макеева с мужем | Источник: PersonaStars

Как отмечает издание, постановщица вышла на красную дорожку, как вдруг к ней подбежала Макеева. Она начала восхвалять режиссера и захотела обняться, но Дружинина отогнала артистку. По итогу Макеева ушла с дорожки, дожидаясь своей очереди.

Еще до этого постановщица признавалась, что коллеги отговаривали ее от работы с актрисой Макеевой из-за ее непростого характера. По словам Дружиной, изначально артистка показалась ей «идеальной тихой овечкой», однако позднее обиды на нее накапливались.

Режиссер отметила, что звезда постоянно опаздывала на съемки, а однажды потребовала дополнительную плату за переработки:

«И тогда я вышла и сказала громким голосом: "Если опаздывает Макеева, значит, Боярскому, задействованному с ней в одной сцене, оплачивает переработки Макеева"».

Первый фильм «Гардемарины 1787. Мир» выйдет в российский прокат пятого октября, а следующий, под названием «Война», — 16 ноября.