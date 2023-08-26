«Голос» меняет формат, Ходченкова возглавляет племя: новости недели

Звезды простились с Тото Кутуньо

22 августа в возрасте 80 лет из жизни ушел легендарный итальянский композитор и певец Тото Кутуньо. Он выступал со многими российскими исполнителями, которые почтили его память и поделились воспоминаниями о совместной работе.

Светлана Светикова рассказала об ухаживаниях певца, Лев Лещенко отметил, что Кутуньо «был другом нашей страны», через которого отечественные слушатели знакомились с зарубежной эстрадой, а Юрий Лоза назвал исполнителя «мелодистом от Бога».

«Голос» возвращается в новом формате, Пригожин покидает шоу НТВ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239701&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Иосиф Пригожин покинул пост ведущего программы НТВ «Звезды сошлись». Продюсер объяснил, что ему нравилось работать в шоу с Валерией Кудрявцевой, однако ведение телепередач не является для него основной деятельностью, и сейчас его ждут новые проекты. Известно, что его место займет актер и ведущий Тимур Еремеев.

Ходченкова играет Вождиху, а Борисов — Пушкина

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Светлана Ходченкова приступила к съемкам в комедийном сериале «жЫЫЫзнь». По сюжету, на двух разных берегах реки живут два племени. Героиня Ходченковой Вождиха возглавляет процветающее и развитое племя «Придурки», в то время как герой Михаила Галустяна — вождь другого, менее благополучного племени, — пытается отвлечь своих подопечных от тягот первобытной жизни.

Премьера проекта состоится на телеканале ТНТ и в онлайн-сервисе Premier, дата выхода пока не сообщается.

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

А вот Юра Борисов сыграет Пушкина в мюзикле «Пророк. История Александра Пушкина». Картина будет посвящена жизни великого русского поэта — от лицейских дней до роковой дуэли. Сейчас съемки проходят в Павловске под Санкт-Петербургом, сама премьера запланирована на 14 февраля 2025 года.

Новые «Папины дочки» дарят ностальгию

Вышел первый трейлер сериала «Папины дочки. Новые», продолжения популярного ситкома нулевых «Папины дочки». По сюжету, Веник (Филипп Бледный), муж Даши Васнецовой, остается один с детьми после того, как жена сбегает из дома в канун очередной годовщины свадьбы. Таким образом он повторяет судьбу своего тестя Сергея Васнецова. Полную трудностей жизнь отца-одиночки с участием давно знакомых и совсем новых персонажей покажет СТС осенью 2023 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239409&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зрители рассказали, что думают о российском кино

Накануне Дня российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа, Кино Mail.ru (проект VK) провел большой опрос зрителей, в котором приняли участие более 6,4 тыс. человек. По его результатам стало известно, что каждый второй житель РФ стал смотреть больше российских фильмов за последние годы, а каждый третий видел более 5 отечественных картин в 2023 году.