Иосиф Пригожин объяснил свой уход из популярного телешоу

Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин, который недавно покинул пост ведущего шоу «Звезды сошлись», назвал причины своего ухода. Продюсер пояснил, что решение было добровольным. Он также отметил, что сейчас намерен заниматься другими проектами.

«Это было замечательное время, но все-таки роль ведущего — не основной мой вид деятельности и мне нужно идти дальше. Сейчас у меня много планов и новых проектов, которые требуют моего физического присутствия и сосредоточенной работы, и я не хочу никого подводить. В жизни бывает все. Кто знает, может быть, я еще вернусь в какой-то другой сезон. Время покажет, а пока с удовольствием буду приходить в гости», — цитирует Пригожина «СтарХит».

Он также добавил, что ему понравилось быть ведущим такого проекта, а работать с Лерой Кудрявцевой было одним удовольствием. «Она потрясающая», — сказал о своей соведущей 54-летний продюсер.