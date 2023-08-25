Борисов играет Пушкина в мюзикле: первые фото со съемок

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В Павловске под Санкт-Петербургом стартовали съемки фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Картина расскажет историю жизни великого русского поэта от лицейских дней до роковой дуэли.

Главную роль исполняет Юра Борисов. Пушкина-лицеиста сыграет Кай Гетц. Также в проекте появятся Роман Васильев (в роли Константина Данзаса), Илья Виногорский (играющий еще одного лицейского товарища поэта, Ивана Пущина). Известно также, что Анна Чиповская воплотит на экране графиню Елизавету Воронцову, Илья Любимов — Василия Жуковского, Евгений Шварц — императора Николая I, а Сергей Гилев — Александра Бенкендорфа. В Жоржа Дантеса перевоплотится французский актер Флориан Десбьендра.

Режиссером проекта выступает молодой постановщик Феликс Умаров, ранее работавший над сериалом «Домашнее поле». «Пророк. История Александра Пушкина» станет его полнометражным дебютом.

«Для меня большая честь встать у руля столь масштабного сложнопостановочного проекта, — признается Умаров. — Одна из задач нашей картины — показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а как живого, мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти, понятные каждому из нас. При этом к “Солнцу русской поэзии” мы, конечно, относимся с подобающим почтением и любовью».

Режиссер также отмечает, что фильм будет снят «в уникальном жанре с оригинальными музыкально-танцевальными номерами». Хореографом проекта выступит Олег Глушков, работавший над «Стилягами» и «Оттепелью».

Съемки будут проходить в исторических местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области и продлятся до февраля 2024-го. Производством картины занимаются кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-медиа») и «Кинослово».