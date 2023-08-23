Ходченкова играет Вождиху в сериале с Галустяном: первые фото

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Стартовали съемки нового комедийного сериала «жЫЫЫзнь», главные роли в котором исполнят Михаил Галустян и Светлана Ходченкова.

По сюжету, в первобытном лесу на пасмурном берегу реки живет, а точнее борется за выживание племя, вождя которого играет Галустян. Ему катастрофически не хватает зрелости и опыта, поэтому вместо того, чтобы бороться с реалиями окружающего мира, он пытается всячески скрасить отвлечь соплеменников и скрасить их жизнь.

В то же время на соседнем солнечном берегу реки во главе с Вождихой (Светлана Ходченкова) живет более развитое племя «Придурков», куда и сбегает один из охотников с пасмурного берега, не выдержав тягот первобытной жизни. Ко всеобщему удивлению, его там не убивают, а наоборот — дают жилье и красивую женщину. Пораженные такими перспективами жители пасмурного берега начинают стремиться в племя «Придурков».

«Несмотря на жанр сериала, мы будем говорить о серьёзных вещах: о сложности выбора и о том, что такое хорошо и что такое плохо, — рассказывает Светлана Ходченкова. — Эта легкая, на первый взгляд, история, рассказанная от лица первобытного общества, показывает множество самых разных нюансов человеческих взаимоотношений. Что касается моей героини, Вождихи “Придурков”, то мне нравится ее сложный саркастический характер».

В проекте, помимо Галустяна и Ходченковой, появятся также Борис Дергачев, Михаил Кремер, Петр Скворцов и другие. Режиссерами выступили Александр Бойков и Эмиль Никогосян. Ранее уже работали вместе над сериалом «Друг на час».

Съемки проекта будут проходить в Абхазии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Как рассказывают постановщики, на поиски «доисторических локаций» ушло немало времени, пришлось даже строить первобытную деревню в горах. Создатели собираются посостязаться ни много ни мало с самим «Властелином колец».