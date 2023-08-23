Светикова рассказала об ухаживаниях от Тото Кутуньо на сцене

Светлана Светикова | Источник: PersonaStars

Тото Кутуньо ухаживал за российской артисткой Светланой Светиковой и признавался ей в любви прямо на сцене, когда они выступали дуэтом. Воспоминаниями об ухаживаниях итальянского исполнителя поделилась она в разговоре с «Известиями» во вторник, 22 августа.

«Дуэт с Тото Кутуньо я не забуду никогда. Естественно, он — легенда. Но, выйдя с ним на сцену, я, может быть, впервые ощутила себя действительно привлекательной женщиной. Мне было всего 23 года. Я не ожидала такого открытого и страстного отношения. Это меня и испугало, и покорило», — рассказала Светикова.

Артистка поделилась, что некоторые ее до сих пор «ругают» за то, что она не вышла замуж за Кутуньо. И хотя Светикова искренне считает, что это был «просто очень красивый флирт», она отметила, что будет помнить его всегда.

«Его невероятный внутренний импульс, страсть, обожание женщин… Его музыка говорит об этом. Светлая память великому человеку», — сказала исполнительница.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239702&hd=1&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О смерти итальянского исполнителя стало известно 22 августа. Певец скончался на 81-м году жизни. По словам менеджера Кутуньо Данило Манкузо, артист долго боролся с болезнью, однако в последнее время ему стало хуже. Врачам больницы Сан-Раффаэле в Милане, куда был доставлен музыкант, не удалось спасти его жизнь.

В России у Кутуньо было и есть множество поклонников. Его произведения L'Italiano («Итальянец») и Buonanotte («Спокойной ночи») стали хитами в стране.