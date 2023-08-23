«Такие рождаются, но нечасто»: Лоза, Лещенко и другие звезды вспоминают Тото Кутуньо

Тото Кутуньо | Источник: Legion-Media.ru

22 августа стало известно о смерти итальянского певца Тото Кутуньо на 81-м году жизни. Своими воспоминаниями об исполнителе и совместных выступлениях с ним поделились его коллеги.

Лев Лещенко

Российский эстрадный исполнитель Лев Лещенко в беседе с «Известиями» заявил, что итальянский певец знакомил советских слушателей с зарубежной эстрадой: «Тото Кутуньо был другом нашей страны, и мы через него, через его композиции знакомились с зарубежной эстрадой, прежде всего итальянской и, конечно, французской, поскольку он много работал во Франции: и с Джо Дассеном, и с Далидой, и, конечно, с Челентано».

Сергей Пенкин

Выступавший вместе с Тото Кутуньо в 2007 году Сергей Пенкин вспоминает: «Когда мы пели и я начал импровизировать, он был очень удивлен — там по записи можно посмотреть... Это очень было здорово, это очень было комфортно».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239703&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наталья Подольская

Популярная исполнительница Наталья Подольская отметила, что творчество итальянского певца любили ее родители, и также поделилась воспоминаниями о совместном выступлении: «Я с ним лет 15 назад пела на сборном концерте. Это, конечно, огромная утрата».

Юрий Лоза

Об ушедшем из жизни Тото Кутуньо высказался и Юрий Лоза. Он назвал песни композитора культовыми и заявил, что многим артистам итальянский певец подарил биографию.

«Тото Кутуньо — это мелодист от бога. Такие рождаются, но нечасто. Люди, способные выдать мелодию, кажется, из тех же самых нот, тех же самых сочетаний. Вроде, все рядышком, все очень близко, а вот у него получалось это сделать так, чтобы было оригинально и красиво. Сейчас это очень редкий талант. К сожалению, ушел. Его песни стали знаковыми, культовыми. Многим артистам он подарил практически биографию. Тому же Джо Дассену, сейчас представить себе Джо Дассена без его песен невозможно. Очень многие люди должны сказать ему спасибо. С него же пели практически все. Конечно, жалко, что уходят такие люди, но что поделаешь. Время неумолимо», — сказал Лоза в разговоре с «Газетой.Ру».

Тото Кутуньо с женой Карлой на музыкальном фестивале в Сан-Ремо | Источник: Legion-Media.ru

Тото Кутуньо был хорошо известен в России и любим российскими зрителями. Его песни L'Italiano («Итальянец») и Buonanotte («Спокойной ночи») стали настоящими хитами и его визитными карточками. В 1985 году он впервые посетил СССР, дав два концерта в Москве и Ленинграде.

В 1980 году Кутуньо стал победителем популярного музыкального конкурса в Сан-Ремо с песней Solo noi. А в 1990 году выиграл конкурс «Евровидение 1990» с песней Insieme 1992. Певец был известен по сотрудничеству с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Далидой и другими. Весной 2009 года сообщалось, что Кутуньо отказался от концертов в России из-за обострения онкологического заболевания, так как ему нужно было пройти курс химиотерапии.

Тото Кутуньо ушел из жизни 22 августа после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.