История яркой и трагичной жизни великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. От дней, проведенных в Императорском Царскосельском лицее, до роковой дуэли — на всем жизненном пути творца сопровождает борьба темного и страшного со светлым и просвещенным.

«Пророк. История Александра Пушкина» (2025) — музыкальная драма о жизни великого русского поэта с Юрой Борисовым в главной роли. Также в фильме сыграли Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Анна Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие актеры. Дата выхода фильма «Пророк. История Александра Пушкина» запланирована на 14 февраля 2025 года.