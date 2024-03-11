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Пророк. История Александра Пушкина

Пророк. История Александра Пушкина (2025)

2025драмамелодрамабиографияисторическиймюзикл

Сюжет фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

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История яркой и трагичной жизни великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. От дней, проведенных в Императорском Царскосельском лицее, до роковой дуэли — на всем жизненном пути творца сопровождает борьба темного и страшного со светлым и просвещенным.

«Пророк. История Александра Пушкина» (2025) — музыкальная драма о жизни великого русского поэта с Юрой Борисовым в главной роли. Также в фильме сыграли Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Анна Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Кай Гетц (Пушкин-лицеист), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес) и другие актеры. Дата выхода фильма «Пророк. История Александра Пушкина» запланирована на 14 февраля 2025 года.

Режиссер

Феликс Умаров

В ролях

Юра Борисов, Алена Долголенко, Роман Васильев, Илья Виногорский, Анна Чиповская, Флориан Десбьендра, Илья Любимов, Евгений Шварц, Сергей Гилев, Кай Гетц, Влад Фельдман

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

Кадры

11
Кадр из Пророк. История Александра Пушкина
Кадр из Пророк. История Александра Пушкина
Кадр из Пророк. История Александра Пушкина
Кадр из Пророк. История Александра Пушкина
Кадр из Пророк. История Александра Пушкина
11
фотографий

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