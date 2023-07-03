Топ-10 сериалов фестиваля «Пилот», которые могут стать хитами

Кадр из сериала «Мамонты»

Николай Николаевич (Юрий Стоянов) в 21-м веке не освоился: не знает, что еду можно заказать на дом, а такси оплатить удаленно, боится робота-пылесоса, не умеет пользоваться смартфоном и вообще не понимает «всех этих ваших интернетов». Зато Николай Николаевич помнит советские фильмы наизусть, готовит лучшие макароны «по-флотски» и знает, где искать царь-шишки. Продав свою провинциальную квартиру, герой переезжает к дочке (Марьяна Спивак) и 15-летней внучке (Елизавета Ищенко) в Новую Москву, но сам новым жильем обзавестись не успевает: интернет-мошенники крадут у Николая Николаевича все деньги. Осознав, что полиция бессильна, «мамонт» решает самостоятельно погрузиться в мир биллинга, фишинга и даркнета и вернуть похищенные средства.

На фестивале «Пилот» этот искренний, душевный и очень смешной сериал от Ивана Соснина и сценаристов «Корней» заслуженно победил в категории «Выбор зрителей», и, когда выйдет, станет отличным средством кинопсихотерапии, которого мы лишились с окончанием «Теда Лассо».

Кадр из сериала «Цербер»

Санкт-Петербург, морозный декабрь 1826 года. Декабристское восстание на Сенатской площади подавлено. Доносчики выдают зачинщиков государственного переворота, но вскоре один за другим погибают страшной смертью от рук таинственного убийцы, который оставляет рядом с жертвами записки со стихотворной строчкой молодого поэта Александра Пушкина. Расследование ведет грузный и матерый московский сыщик Иван Петрович (Тимофей Трибунцев), параллельно поиск убийцы поручают коллежскому советнику Александру Карловичу Бошняку (Сергей Марин) — тот недавно сам был под следствием, запутавшись в любовных и политических интригах.

Масштабный и визуально богатый (о чем говорят кадры со съемок) исторический детектив «Цербер» был назван лучшим пилотом по версии жюри. От привычных костюмных драм федерального ТВ он выигрышно отличается чарующей музыкой композитора Алексея Айги и нетривиальным подходом режиссера Владимира Щеголькова, который ранее снял лирические комедии «Нежность» и «Везет», а в «Цербере» смешал в разных, но четко выверенных пропорциях мелодраму, триллер, боевик, детектив и даже комедию.

Кадр из сериала «Про это самое»

После восьми лет учебы в петербургском медицинском университете Митя Симоненко (Денис Власенко) возвращается в родные Озерки, где его заждались: врач, на обучение которого были потрачены целевые средства, деревне очень нужен. Но озерчан ждет разочарование: Митя оказывается не хирургом и не стоматологом, а совершенно, по их мнению, бесполезным психологом-сексологом (и немножко психиатром). Оскорбленные и разочарованные соседи и родственники осыпают Митю упреками и издевками. Но молодой доктор видит, что жителям Озерков, которые предохраняются аскорбинкой и верят средневековым мифам о сексе, еще как нужна его помощь.

Ранее снявшийся уже в двух сериалах «про это самое» (Happy End, «Мне плевать, кто вы»), Денис Власенко вновь заходит на территорию интимного и делает это по-доброму, уморительно, но без капли высокомерия — в лучших традициях британского хита «Сексуальное просвещение».

Кадр из сериала «Убить Риту»

Талантливая химик Рита (Евгения Борзых) знает, как из подручных средств смешать порошок, разъедающий металлическую решетку, но вынуждена использовать свои знания, лишь чтобы сотворить фиолетовый дым на уроке для старшеклассников. За недвусмысленную связь с одним из учеников Риту выгоняют из школы, и нормальная работа ей больше не светит. Но оказывается, гениальный химик может стать и гениальной уборщицей, особенно когда нужно стереть с дорогого ковра большое пятно крови. С этой опасной подработки жизнь Риты превращается в боевик — с погонями, убийствами и неожиданными поворотами.

Если смешать «Ментовские войны», «Игру на выживание» и «Обоюдное согласие» — все те проекты, над которыми ранее трудились члены разношерстной команды сценаристов «Убить Риту», получится стильное и драйвовое приключение, которое, к тому же, зафиксировала режиссер Мария Агранович, набившая руку на интригующих проектах «Люби их всех» и «Сансара».

Кадр из сериала «Горящий тур»

Простой и прямолинейный владелец сети барнаульских магазинов сантехники Сергей (Александр Робак) отправляется в Мексику с дочерью Дашей. У бассейна они знакомятся с интеллигентным геологом Михаилом (Тимофей Трибунцев) и его дочерью Аней. Вечером девушки отправляются в город погулять, но не возвращаются в отель. А ночью на пляже находят тело парня, в компании которого Дашу и Аню видели накануне. Полиция, посчитав, что девушки утонули, закрывает дело и депортирует Сергея и Михаила. Убежденные в том, что их дочери живы, герои отправляются на поиски самостоятельно и погружаются в местный криминальный мир.

Триллер «Горящий тур» Дмитрия Тюрина, удостоенного на «Пилоте» приза за лучшую режиссуру, — это одновременно трогательная и драматичная история двух совершенно не похожих друг на друга отцов, объединенных лишь общей бедой и поиском правды: один владеет языком чужой страны, второй обладает необходимой для дела решимостью. К сожалению, проект все еще находится на стадии пилота, так как снимался на Кубе в далеком 2020 году. Однако после победы на фестивале (и открытия прямого авиасообщения с Кубой) у него есть все шансы реализоваться как полноценный сериал.

Кадр из сериала «Игра головой»

Михаил Нефедов (неожиданный здесь Илья Маланин) — гениальный математик с наблюдательностью Шерлока Холмса и синдромом Саванта. Это значит, что он запоминает все, что когда-либо прочитал, увидел или услышал даже мельком. Михаил живет один (с рыбкой), друзей у него нет, а студенты университета, где он преподает, его откровенно недолюбливают. Все дело в том, что из-за расстройства аутистического спектра Михаилу чужды эмоции, такт и эмпатия. Но однажды герой узнает, что у его «генома», то есть сына-подростка Кирилла, опасное заболевание, на лечение которого нужны большие деньги. Знакомство с аферистом-неудачником наводит Михаила на мысль использовать свои способности, выиграв необходимую сумму на ставках. Но не все так просто — чтобы получить заработанное, герою придется столкнуться с букмекерской мафией.

Кадр из сериала «Шеф»

Кай (Денис Прытков) с детства мечтал готовить и, вопреки консервативно настроенному отцу, стал поваром в мишленовском ресторане. Кухня Кая работает как часы и предлагает посетителям умопомрачительные по вкусу и изысканнейшие по подаче блюда. Но в один вечер грянут все возможные беды: алчные проверяющие из Роспотребнадзора, истерящая в телефоне девушка, недобросовестный поставщик рыбы, дерзкий подвыпивший гость… Последней каплей становится посетитель, требующий дожарить тунца. К ночи славная карьера Кая в столице заканчивается, открыв новую главу его кулинарных приключений — теперь уже в родном для героя Сочи.

Звезда «Капельника» Денис Прытков вновь играет до трясучки принципиального перфекциониста в производственной комедии, но теперь не про врачей, а поваров. Если вы соскучились по «Кухне» и сочным крупным планам шинкуемой, обжариваемой и художественно укладываемой на тарелку еды, — ждите, когда пилот «Шефа» вырастет в полноценный сериал.

Кадр из сериала «Я иду искать»

Алена (героиню играет новая «Гостья из будущего» Дарья Верещагина) живет с разъедающим, жгучим чувством вины за страшный поступок, который совершила в детстве. Пытаясь заглушить внутреннего обвинителя, она разрушает себя и всех, кто оказывается рядом. Однажды ее бросает парень (Кузьма Котрелев), а единственное близкое существо — пес Альдо — убегает в неизвестном направлении. Алена отправляется в абсурдистский и безумный трип сквозь неоновую ночь на поиски собаки… и себя.

Сыроватая, но не без фантазии снятая молодежная драма с элементами черной комедии от сценариста первых двух сезонов «Мира! Дружбы! Жвачки!» Алексея Иванова получила на «Пилоте» приз за лучший сценарий.

Кадр из сериала «Макрон»

23-летний Вова (Кузьма Сапрыкин) приезжает в деревенский отчий дом на 45-летие мамы (Ольга Медынич), пригласив с собой девушку Вику (Марина Александрова). Это была бы очень скучная история знакомства с родителями, если бы не маленький нюанс: Вика ненамного младше потенциальной свекрови — ей 42. Это обстоятельство, безответственно скрываемое от отца Вовы (Михаил Трухин), приводит к череде комичных (и не только) ситуаций, в которые, словно смерчем, затягивает друга семьи (Александр Робак) и его дочь-пацанку (Дарья Пицик).

На фестивале «Пилот» бурлящая, искрящая химия между персонажами «Макрона» была совершенно заслуженно отмечена призом за лучший актерский ансамбль. Благодаря гармоничному и обаятельному касту режиссерский проект актера Бориса Дергачева и впрямь может стать эфирным хитом, но название, прямолинейно намекающее на президента Франции, лучше бы все-таки сменить.

Кадр из сериала «Престиж»

В элитном коттеджном поселке «Престиж» бесследно пропадает няня семьи Филимоновых. На замену ей подозрительно быстро берут Ольгу (Анна Уколова) — жесткую и прямолинейную женщину, которая в первый же день хамит заносчивой соседке своих хозяев и путает детей, но зубами уцепляется за возможность закрепиться в жилом комплексе. Как вскоре выяснится, пропавшая няня была убита, и это происшествие становится триггером для схода целой лавины тайн, хранимых абсолютно всеми жителями поселка.