Горбатов, Цыганов, Кяро снимаются в историческом сериале: первые фото

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Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и звезда «Художника» Александр Горбатов снялись в новом историческом детективе «Цербер». Действие сериала происходит в 1826 году в Санкт-Петербурге.

По сюжету, после подавления бунта на Сенатской площади следственная комиссия продолжает искать протестующих и зачинщиков.

Некоторых из них удалось вычислить благодаря доносам. Однако вскоре в городе происходят зверские убийства, а жертвами становятся те, кто совершал доносы на декабристов. Возле трупов преступники оставляют листок со стихотворением молодого поэта — Александра Пушкина.

Расследовать преступления берутся матерый столичный сыщик (Тимофей Трибунцев) и молодой дворянин, недавно освобожденный из-под ареста (Сергей Марин).

В многосерийном проекте также снимаются Дмитрий Ульянов, Вера Колесникова и другие. Режиссером выступает Владимир Щегольков, ранее выпустивший комедийный сериал «Везет» с Цыгановым в главной роли.