В Иванове выбрали лучшие новые сериалы: звезды на закрытии «Пилота»

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Самый ожидаемый сериал и лучший пилот

Первым победителем вечера, получившим награду «Самый ожидаемый сериал», стала криминальная комедия Бориса Хлебникова «Третий в постели», где Анна Михалкова и Александр Робак сыграли супружескую пару на грани развода. В этой номинации были представлены сериалы, находящиеся в производстве, а лидер был выбран путем голосования среди гостей фестиваля.

Исторический детектив об убийствах на фоне мятежей в России 1826 года, «Цербер», удостоился одного из главных призов смотра — «Лучший пилот сериала. Выбор жюри». Лучшим же пилотом по мнению зрителей стала комедия Ивана Соснина «Мамонты» про пенсионера, который ищет интернет-мошенников, укравших у него деньги. Главные роли в проекте исполнили Юрий Стоянов, Елизавета Ищенко и Марьяна Спивак.

Горбатов, Цыганов, Кяро снимаются в историческом сериале «Цербер» Первые фото

Приз за лучший сценарий достался молодежной драме «Я иду искать» — ее снял и написал автор сериалов «Семья» и «Сеструха» Алексей Иванов.

Актерские и другие награды

Член жюри «Пилота», актриса и продюсер Анна Банщикова, вручила награды в трех актерских номинациях. Лучшим актером был назван Максим Стоянов за роль выборгского капитана полиции в сериале «Черное солнце».

Лучшей актрисой стала Евгения Борзых, сыгравшая учительницу химии с темным прошлым в криминальной драме «Убить Риту». Лучший актерский ансамбль, по мнению жюри, сложился в комедии «Макрон», где главные роли исполнили Кузьма Сапрыкин, Марина Александрова, Ольга Медынич, Михаил Трухин, Александр Робак и Дарья Пицик.

Максим Стоянов

Обладателем специального приза жюри с формулировкой «за актерский талант» стал Тимофей Трибунцев, исполнивший главные роли в двух представленных на фестивале проектах, — «Горящий тур» и «Цербер». Режиссер «Горящего тура» Дмитрий Тюрин также удостоился звания лучшего — несмотря на то, что пилотная серия проекта снималась в далеком 2020 году.

Закрывал фестиваль показ ретро-детектива «Первого канала» «Охота на Бизона» с Сергеем Безруковым в роли циничного, талантливого и принципиального следователя, который ищет убийцу манекенщицы.