Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид

Киноманам
На телевидении 2023 год начнется c громких премьер: 1 января «Первый канал» покажет полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли, а «Россия 1» в этот же день представит сразу два крупных блокбастера — финальную часть франшизы «Последний богатырь» и сказку «Конек-Горбунок». 6-го на канале состоится премьера комедии «Непослушник», достойно показавшей себя в прокате.
На СТС за праздничное настроение 1 января отвечает свежий ромком «Ирония судьбы в Голливуде», снятый по мотивам советского новогоднего хита. На этом канал не остановится: 3-го выйдет блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор», а 4-го ловите индийский суперхит, номинированный на «Золотой глобус», «RRR: Рядом ревет революция».
«Пятница!» в первый день нового года предлагает зрителям погрузиться в сказочную атмосферу трилогии о «Хоббите».
Больше фильмов: «Первый»: «Один дома», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Мэри Поппинс возвращается», «Давай разведемся»; СТС: «Елки 8», «Обратная связь», «Этерна: Часть первая»; ТНТ: «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Холоп», «Серебряные коньки»; Рен ТВ: «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо».
Расписание показов смотрите в ТВ-программе
Любителям сериалов
Когда еще, как не в новогодние каникулы, устраивать сериальные марафоны? Тем более что недостатка в них на этих выходных точно не будет. Например, если до сих пор не знаете, кто такой Серкан Болат (а если знаете — тем более!), включайте ТВ-3 и вкушайте сладкий, как лукум, турецкий телехит «Постучись в мою дверь».
«Первый» 2 января начнет показ четвертого сезона «Мажора», а 6-го ТНТ пригласит зрителей в «Ресторан по понятиям» и покажет сразу 2 сезона. Рен ТВ предложит аудитории многосерийную комедию «И снова здравствуйте!» о чудом восставшем из мертвых бывшем бандите и его приключениях в поисках убийц. Проект занял почетное 4-е место в нашем рейтинге лучших российских сериалов 2022 года. Насколько заслуженно — смотрите с 7 января и судите сами.
Больше сериалов: «Пьяная фирма», «Чернобыль: Зона отчуждения» (ТНТ), «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» («5 канал»), «Ликвидация», «Мастер и Маргарита» («Россия 1»), «Гоголь» (ТВ-3), «Желтый глаз тигра» («Мир»), «Евгенич» («Пятница!»).
Расписание показов смотрите в ТВ-программе
Детям
Любители анимации на длинных выходных также не останутся обделенными зрелищами на любой вкус. Утро 1 января СТС начнет с любимых советских мультфильмов о «Простоквашине», а продолжит «Котом в сапогах», а также любимцем взрослых и детей, зеленым монстром «Шрэком». На следующий день на канале наступит «Ледниковый период», а 3-го там же покажут Правдивую историю о Пиноккио.
На Рен ТВ традиционно выйдут все части мультфильмов про «Трех богатырей» и «Ивана Царевича и Серого волка». На «Карусели» можно посмотреть старые добрые советские мультики про Новый год: «Дед Мороз и Серый волк», «Дед Мороз и лето», «Когда зажигаются елки».
Больше мультфильмов: все мультфильмы о «Снежной королеве», «Кролецып и Хомяк Тьмы», «Волшебный парк Джун» (СТС), «Команда котиков», «Стражи Арктики» (ТВ-3), новые версии «Ну погоди! Каникулы» и «Простоквашино» («Пятница!»), «Колдуй отсюда» (2×2).
ТВ-шоу
Вечер 1 января «Первый канал» встретит музыкой и смехом: после большого праздничного концерта «Наш Новый год» выйдет финал Высшей лиги КВН. НТВ в первый день 2023 года покажет заключительную серию 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение!», а в рождественский сочельник — специальный выпуск «Квартирника у Маргулиса». «Россия 1» не отступит от традиций и порадует меломанов любимыми хитами на «Песне года».
Со 2 числа «Первый» начнет показ своего инновационного шоу с цифровыми аватарами «Фантастика», а 5-го выйдет праздничный выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети». Также на канале появятся новогодние выпуски «Видели видео?» и «Поля чудес».