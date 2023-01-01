Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид

Киноманам

Кадр из фильма «Конек-Горбунок»

На телевидении 2023 год начнется c громких премьер: 1 января «Первый канал» покажет полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли, а «Россия 1» в этот же день представит сразу два крупных блокбастера — финальную часть франшизы «Последний богатырь» и сказку «Конек-Горбунок». 6-го на канале состоится премьера комедии «Непослушник», достойно показавшей себя в прокате.

«Пятница!» в первый день нового года предлагает зрителям погрузиться в сказочную атмосферу трилогии о «Хоббите».

Расписание показов смотрите в ТВ-программе

Любителям сериалов

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Когда еще, как не в новогодние каникулы, устраивать сериальные марафоны? Тем более что недостатка в них на этих выходных точно не будет. Например, если до сих пор не знаете, кто такой Серкан Болат (а если знаете — тем более!), включайте ТВ-3 и вкушайте сладкий, как лукум, турецкий телехит «Постучись в мою дверь».

«Первый» 2 января начнет показ четвертого сезона «Мажора», а 6-го ТНТ пригласит зрителей в «Ресторан по понятиям» и покажет сразу 2 сезона. Рен ТВ предложит аудитории многосерийную комедию «И снова здравствуйте!» о чудом восставшем из мертвых бывшем бандите и его приключениях в поисках убийц. Проект занял почетное 4-е место в нашем рейтинге лучших российских сериалов 2022 года. Насколько заслуженно — смотрите с 7 января и судите сами.

Расписание показов смотрите в ТВ-программе

Детям

Кадр из мультфильма «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»

Любители анимации на длинных выходных также не останутся обделенными зрелищами на любой вкус. Утро 1 января СТС начнет с любимых советских мультфильмов о «Простоквашине», а продолжит «Котом в сапогах», а также любимцем взрослых и детей, зеленым монстром «Шрэком». На следующий день на канале наступит «Ледниковый период», а 3-го там же покажут Правдивую историю о Пиноккио.

ТВ-шоу

Вечер 1 января «Первый канал» встретит музыкой и смехом: после большого праздничного концерта «Наш Новый год» выйдет финал Высшей лиги КВН. НТВ в первый день 2023 года покажет заключительную серию 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение!», а в рождественский сочельник — специальный выпуск «Квартирника у Маргулиса». «Россия 1» не отступит от традиций и порадует меломанов любимыми хитами на «Песне года».