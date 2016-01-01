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Конек-Горбунок

2020приключенияфэнтези
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Сюжет фильма:

Жил-был Иван, немного разгильдяй, но совсем не дурак, хоть и младший из трех братьев. Выручил он однажды волшебную кобылицу и получил в награду друга и верного товарища — Конька-Горбунка. Не простого, а тоже волшебного — маленького и почти бесстрашного. И теперь Ивану с таким Коньком все по плечу. Да вот только царю, у которого Иван на службе, такие смельчаки — как кость в горле. Поэтому дает он Ивану невыполнимые задания — то Жар-птицу поймать, то Чудо-юдо-рыбу-кит из плена вызволить, то сосватать за него прекрасную Царь-девицу, которая живет на краю земли в ледяных хоромах. Но только встретив заморскую красавицу, прежним Ваня уже не останется. Влюбился он в красавицу, хотя и знает, что за любовь эту — голова с плеч...

Режиссер
Олег Погодин
В ролях
Антон Шагин, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров, Павел Деревянко, Ляйсан Утяшева, Александр Семчев
Страна
Россия
Премьера
22 октября (РФ)
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Трейлер
Кадры2
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