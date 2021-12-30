Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club

Телеведущая Ольга Бузова испугалась исполнять свою песню «Танцуй под Бузову» сидя на тигре. Отрывком видео она поделилась в своем инстаграме.
В рамках новогоднего выпуска Comedy Club, который пройдет в формате звездной вечеринки под названием «Все против Камеди», Павел Воля и Гарик Харламов предложили Бузовой челлендж — спеть песню, сидя на настоящем тигре. На сцену хищника вывели дрессировщики братья Запашные.
«Что бы ни происходило, пожалуйста, не трогай его. И постарайся попадать в ноты, у него очень хороший слух», — пошутил Эдгард Запашный.
Телеведущая начала исполнять композицию, но из-за волнения у нее получалось издавать только непонятные звуки. Спустя некоторое время Бузова и вовсе сорвалась на крик.
В новогоднем Comedy Club примут участие две команды: резиденты сразятся со звездами шоу-бизнеса. Им предстоит серия музыкальных челленджей разной степени экстремальности. Помимо Бузовой, в шоу приняли участие Клава Кока, Niletto, Ида Галич, Регина Тодоренко, Елена Темникова, Надежда Сысоева, Александр Ревва, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Даня Милохин и многие другие. В составе команды «Камеди» сыграют резиденты шоу Павел Воля, Гарик Харламов, Марина Кравец, Демис Карибидис, Андрей Скороход, Тимур Батрутдинов и Андрей Бебуришвили.
Ведущими новогодней вечеринки ТНТ, которая начнется 31 декабря в 23.00, станут Павел Воля и Юлия Зиверт. В их компании звезды и зрители телеканала встретят новый 2022-й год и определят, кто лучше умеет петь с препятствиями.
Смотрите фоторепортажи со съемок других праздничных шоу:
Новогодний выпуск «Две звезды. Отцы и дети»
Новогодняя «Маска»
Новогодний «Квартирник»