Лопез поддержала Аффлека на премьере фильма

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль». Картину первым зрителям представили исполнившие главные роли Бен Аффлек, Джоди Комер и Мэтт Дэймон. Аффлека и Дэймона на красной дорожке поддержали возлюбленные — Дженнифер Лопез и Лучана Баррозо.
Премьеру также посетили Гарриет Уолтер, Николь Холофсенер, Даниэла Ботеро и другие знаменитости.
Напомним, мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале. Тогда Дженнифер Лопез также прошла по красной дорожке вместе с возлюбленным — это был первый совместный выход пары в свет.
Сюжет фильма «Последняя дуэль» основан на реальной истории последней законной дуэли, которая состоялась во Франции в XIV веке. Вернувшись с войны, нормандский рыцарь Жан де Карруж узнает о том, что его соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако женщине никто не верит, и Карруж обращается за помощью напрямую к французскому королю Карлу VI, который решает, что конфликт будет исчерпан в честном поединке. Если ее муж проиграет, Маргарит будет сожжена на костре за ложные обвинения.
В российский прокат картина выйдет 28 октября.