Вот так Шаламе! Что надо знать об актере, влюбившем в себя всех

Наполовину француз
По одному только взгляду на Тимот'э Шаламе (произносить именно так — с томным придыханием!) может показаться, что он непременно родом из Парижа. Но нет, сегодняшний главный герой девичьих грез появился на свет в Адской кухне, одном из самых криминальных районов Нью-Йорка. Его мать Николь — американка, в юности работала танцовщицей и бродвейской актрисой. А необычную фамилию Тимоти получил от отца-француза Марка Шаламе, переводчика по профессии (отсюда же и его свободное владение французским, от которого так млеют фанатки). Школьные каникулы юноша проводил в небольшой деревушке под Лионом, у французских grands-parents, так что томный взгляд в комплекте с бледной кожей и копной непослушных волос немедленно сбивают с толку – меньше всего Тимоти Шаламе похож на гламурную голливудскую суперзвезду, его как будто бы случайно занесло в американское кино из европейского – и совсем другой эпохи.
Мечтал о карьере рэпера и футболиста
Тем удивительней, что в пору юности наш герой вовсе не засматривал до дыр шедевры Годара и Трюффо, а мечтал… стать рэпером. Или хотя бы футболистом. Фанаты до сих пор тихонько пищат от восторга, натыкаясь на видео, в котором Малыш Тимми Тим зачитывает незамысловатый рэп про уроки статистики. Припев полностью посвящен училке мисс Лотэн и звучит так: «Статистика, йоу, статистика, йоу, мисс Лотэн, мисс Лотэн, мисс Лотэн».
К счастью, карьера рэпера вовремя разбилась о стены престижной Школы искусств, а затем Колумбийского университета – Тимоти проникся актерством и выбрал его в качестве своего будущего ремесла.
Он играл в «Интерстелларе». Что? Да!
Первым рабочим проектом Шаламе стал малюсенький эпизод в легендарном сериале «Закон и порядок» в 2008 году. Ему тогда было 13 лет, и сыграл он жертву убийства. После череды незначительных ролей в разных сериалах, включая «Родину», он наконец пробился в два крупных проекта: комедийную драму «Мужчины, женщины и дети» Джейсона Райтмана и «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Да-да, именно Шаламе вы видели в роли юного брата главной героини (во взрослом возрасте их играют Кейси Аффлек и Джессика Честейн). Тогда Тимоти надеялся, что участие в блокбастере знаменитого режиссера станет прорывным для карьеры, однако вся слава досталась его экранному папе – Мэттью Макконахи.
Провалил пробы в нового «Человека-паука»
Тимоти вообще не слишком везло на старте карьеры – он провалил пробы в кучу классных проектов. Николас Виндинг Рефн не взял его в свой скандальный фильм «Неоновый демон», Тим Бертон — в «Дом странных детей мисс Перегрин», а Джеймс Марш во «Вселенную Стивена Хокинга». Более того, Шаламе мог стать новым Человеком-пауком и вписаться в главную кинокоманду супергероев, однако покинул прослушивание «в полной панике», уступив красно-синее трико Тому Холланду.
Сам же Тимоти сильнее всего переживал, когда не попал в каст драмы «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи в главной роли (похоже, ему стоит избегать проектов с актером). По словам Шаламе, он очень долго отходил от этой неудачи.
Я не умею справляться с провалами. Пожалуйста, научите меня этому. Вот, к примеру, фильм «Белый парень Рик», я после тех проб рыдал часами.
Стал сенсацией после «Зови меня своим именем»
Своего звездного часа Тимоти дождался в 2017 году, когда на экраны вышла эстетская романтическая драма Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем», ставшая тогда чуть ли не главной киносенсацией. Роль 17-летнего Элио Перлмана, влюбляющегося в ассистента своего отца Оливера (Арми Хаммер) во время летних каникул на живописной семейной вилле «где-то в Северной Италии», принесла 22-летнему Шаламе, помимо долгожданной славы, сразу же и первую номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», причем за последние 80 лет он стал самым молодым актером в этой категории.
Любит вызовы и провокационные роли
Можно полюбить Тимоти Шаламе за одну только красоту, но мы ценим его прежде всего за актерскую смелость – и нет, речь вовсе не о знаменитой сцене с персиком из упомянутого выше фильма. Шаламе берется за любые проекты, в которых видит высокое искусство, не сильно задумываясь о последствиях. Вот он играет депрессивного наркозависимого в «Красивом мальчике», хотя многие актеры в его возрасте обошли бы стороной такую противоречивую роль. А вот он в роли юного Генриха V в «Короле», исторической драме по Шекспиру, – лишенный страха не оправдать ожиданий публики, обычно завышенных, когда речь идет о главном драматурге всех времен.
Наконец, он появился в «Дождливом дне в Нью-Йорке» у Вуди Аллена – в разгар скандалов, связанных с личной жизнью режиссера, фактически ставшего персоной нон-грата в Голливуде и отправленного общественностью на задворки истории. Шаламе отказался публично обсуждать свое решение сниматься у Аллена, и хотя его все же вынудили «написать объяснительную» в инстаграме, он сделал это довольно тонко и тактично: от осуждающих комментариев в сторону 85-летнего режиссера воздержался, а гонорар за фильм направил в соответствующие благотворительные организации.
Главный актер молодого поколения (и будущий Вилли Вонка)
В фильмографии Шаламе до сих пор нет ни одного крупного мейнстрим-блокбастера, он не звезда фильмов Marvel или какой-либо другой сверхдоходной франшизы вроде «Сумерек» и «Гарри Поттера». Парадокс, но именно благодаря этой избирательности (и некоторому невезению в начале карьеры) Шаламе сегодня – самый обсуждаемый, обожаемый и перспективный актер молодого поколения.
Этот статус закрепил выход нашумевшей экранизации «Дюны» – вязкой и тягучей, многослойной и философской, очень визионерской и кардинально отличающейся своим темпоритмом от привычных фантастических экшен-стрелялок. При этом фильм Дени Вильнева максимально нашпигован звездами других кассовых франшиз, здесь и Оскар Айзек (новые «Звездные войны»), и Джош Бролин («Мстители»), и Зендая («Человек-Паук»), и Джейсон Момоа («Аквамен»). Но и на их фоне наш герой – как глоток свежего воздуха, как капля воды в пустыне – ни на кого не похожий, загадочный, мятежный, неоднозначный.
В скором времени мы увидим Шаламе в еще одном «звездном капустнике», фильме кумира всех синефилов Уэса Андерсона «Французский вестник». Актеру предстоит новый вызов: не затеряться на фоне таких «глыб», как Фрэнсис МакДорманд, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Кристоф Вальц. А вот в новой экранизации «Чарли и шоколадной фабрики» — «Вилли Вонка» — Тимоти будет блистать уже на первом плане, в заглавной роли. Ждать осталось всего-то пару-тройку лет, но пока можно посмотреть на первое фото актера в образе:
Стиль его второе имя
Тимоти Шаламе, хоть и считается американцем, в личной жизни ведет себя как настоящий француз: довольно легко меняет женщин (среди его бывших – дочка Джонни Деппа Лили-Роуз Депп и дочка Мадонны Лурдес Леон), мило кокетничает с поклонницами, обожает моду – и она отвечает ему взаимностью (он частый герой глянцевых обложек, его любят фэшн-бренды и фотографы).
А еще Тимоти Шаламе настолько элегантен, что даже мемы про него получаются изысканными. Например, его образы для выходов на красные дорожки сравнивали с дизайном коробок гречки и флаконов санитайзеров от гламурных брендов. Не говоря уже о целом аккаунте в инстаграм с коллекцией шедевров мировой живописи, в каждый из которых очень органично вписан наш герой.