Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
13 октября 2021, статьяНовое имяИстории про звезд

Вот так Шаламе! Что надо знать об актере, влюбившем в себя всех

Повелитель Дюны и наших сердечек, 25-летний Тимоти Шаламе сегодня — главный представитель молодого актерского поколения в мире. Рассказываем, как ему удалось добиться таких высот, и делимся любопытными фактами о нем
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Наполовину француз 

По одному только взгляду на Тимот'э Шаламе (произносить именно так — с томным придыханием!) может показаться, что он непременно родом из Парижа. Но нет, сегодняшний главный герой девичьих грез появился на свет в Адской кухне, одном из самых криминальных районов Нью-Йорка. Его мать Николь — американка, в юности работала танцовщицей и бродвейской актрисой. А необычную фамилию Тимоти получил от отца-француза Марка Шаламе, переводчика по профессии (отсюда же и его свободное владение французским, от которого так млеют фанатки). Школьные каникулы юноша проводил в небольшой деревушке под Лионом, у французских grands-parents, так что томный взгляд в комплекте с бледной кожей и копной непослушных волос немедленно сбивают с толку – меньше всего Тимоти Шаламе похож на гламурную голливудскую суперзвезду, его как будто бы случайно занесло в американское кино из европейского – и совсем другой эпохи.

Мечтал о карьере рэпера и футболиста

Тем удивительней, что в пору юности наш герой вовсе не засматривал до дыр шедевры Годара и Трюффо, а мечтал… стать рэпером. Или хотя бы футболистом. Фанаты до сих пор тихонько пищат от восторга, натыкаясь на видео, в котором Малыш Тимми Тим зачитывает незамысловатый рэп про уроки статистики. Припев полностью посвящен училке мисс Лотэн и звучит так: «Статистика, йоу, статистика, йоу, мисс Лотэн, мисс Лотэн, мисс Лотэн». 

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, карьера рэпера вовремя разбилась о стены престижной Школы искусств, а затем Колумбийского университета – Тимоти проникся актерством и выбрал его в качестве своего будущего ремесла.

Он играл в «Интерстелларе». Что? Да!

Первым рабочим проектом Шаламе стал малюсенький эпизод в легендарном сериале «Закон и порядок» в 2008 году. Ему тогда было 13 лет, и сыграл он жертву убийства. После череды незначительных ролей в разных сериалах, включая «Родину», он наконец пробился в два крупных проекта: комедийную драму «Мужчины, женщины и дети» Джейсона Райтмана и «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Да-да, именно Шаламе вы видели в роли юного брата главной героини (во взрослом возрасте их играют Кейси Аффлек и Джессика Честейн). Тогда Тимоти надеялся, что участие в блокбастере знаменитого режиссера станет прорывным для карьеры, однако вся слава досталась его экранному папе – Мэттью Макконахи.

Тимоти Шаламе с Мэттью Макконахи и Маккензи Фой в фильме «Интерстеллар»

Провалил пробы в нового «Человека-паука»

Тимоти вообще не слишком везло на старте карьеры – он провалил пробы в кучу классных проектов. Николас Виндинг Рефн не взял его в свой скандальный фильм «Неоновый демон», Тим Бертон — в «Дом странных детей мисс Перегрин», а Джеймс Марш во «Вселенную Стивена Хокинга». Более того, Шаламе мог стать новым Человеком-пауком и вписаться в главную кинокоманду супергероев, однако покинул прослушивание «в полной панике», уступив красно-синее трико Тому Холланду

Сам же Тимоти сильнее всего переживал, когда не попал в каст драмы «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи в главной роли (похоже, ему стоит избегать проектов с актером). По словам Шаламе, он очень долго отходил от этой неудачи.

Я не умею справляться с провалами. Пожалуйста, научите меня этому. Вот, к примеру, фильм «Белый парень Рик», я после тех проб рыдал часами.
Тимоти Шаламе

Стал сенсацией после «Зови меня своим именем»

Своего звездного часа Тимоти дождался в 2017 году, когда на экраны вышла эстетская романтическая драма Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем», ставшая тогда чуть ли не главной киносенсацией. Роль 17-летнего Элио Перлмана, влюбляющегося в ассистента своего отца Оливера (Арми Хаммер) во время летних каникул на живописной семейной вилле «где-то в Северной Италии», принесла 22-летнему Шаламе, помимо долгожданной славы, сразу же и первую номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», причем за последние 80 лет он стал самым молодым актером в этой категории. 

7.0
Зови меня своим именем
2017/США, Бразилия, Италия, Франция18+драмамелодрама
Моя оценка

Любит вызовы и провокационные роли

Можно полюбить Тимоти Шаламе за одну только красоту, но мы ценим его прежде всего за актерскую смелость – и нет, речь вовсе не о знаменитой сцене с персиком из упомянутого выше фильма. Шаламе берется за любые проекты, в которых видит высокое искусство, не сильно задумываясь о последствиях. Вот он играет депрессивного наркозависимого в «Красивом мальчике», хотя многие актеры в его возрасте обошли бы стороной такую противоречивую роль. А вот он в роли юного Генриха V в «Короле», исторической драме по Шекспиру, – лишенный страха не оправдать ожиданий публики, обычно завышенных, когда речь идет о главном драматурге всех времен.

Кадр из фильма «Король»

Наконец, он появился в «Дождливом дне в Нью-Йорке» у Вуди Аллена – в разгар скандалов, связанных с личной жизнью режиссера, фактически ставшего персоной нон-грата в Голливуде и отправленного общественностью на задворки истории. Шаламе отказался публично обсуждать свое решение сниматься у Аллена, и хотя его все же вынудили «написать объяснительную» в инстаграме, он сделал это довольно тонко и тактично: от осуждающих комментариев в сторону 85-летнего режиссера воздержался, а гонорар за фильм направил в соответствующие благотворительные организации.

6.7
Дождливый день в Нью-Йорке
2019/США16+мелодрамакомедия
Моя оценка

Главный актер молодого поколения (и будущий Вилли Вонка)

В фильмографии Шаламе до сих пор нет ни одного крупного мейнстрим-блокбастера, он не звезда фильмов Marvel или какой-либо другой сверхдоходной франшизы вроде «Сумерек» и «Гарри Поттера». Парадокс, но именно благодаря этой избирательности (и некоторому невезению в начале карьеры) Шаламе сегодня – самый обсуждаемый, обожаемый и перспективный актер молодого поколения.

Этот статус закрепил выход нашумевшей экранизации «Дюны» – вязкой и тягучей, многослойной и философской, очень визионерской и кардинально отличающейся своим темпоритмом от привычных фантастических экшен-стрелялок. При этом фильм Дени Вильнева максимально нашпигован звездами других кассовых франшиз, здесь и Оскар Айзек (новые «Звездные войны»), и Джош БролинМстители»), и Зендая («Человек-Паук»), и Джейсон МомоаАквамен»). Но и на их фоне наш герой – как глоток свежего воздуха, как капля воды в пустыне – ни на кого не похожий, загадочный, мятежный, неоднозначный. 

Кадр из фильма «Дюна»

В скором времени мы увидим Шаламе в еще одном «звездном капустнике», фильме кумира всех синефилов Уэса Андерсона «Французский вестник». Актеру предстоит новый вызов: не затеряться на фоне таких «глыб», как Фрэнсис МакДорманд, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Кристоф Вальц. А вот в новой экранизации «Чарли и шоколадной фабрики» — «Вилли Вонка» — Тимоти будет блистать уже на первом плане, в заглавной роли. Ждать осталось всего-то пару-тройку лет, но пока можно посмотреть на первое фото актера в образе:

Во время загрузки произошла ошибка.

Стиль его второе имя

Тимоти Шаламе, хоть и считается американцем, в личной жизни ведет себя как настоящий француз: довольно легко меняет женщин (среди его бывших – дочка Джонни Деппа Лили-Роуз Депп и дочка Мадонны Лурдес Леон), мило кокетничает с поклонницами, обожает моду – и она отвечает ему взаимностью (он частый герой глянцевых обложек, его любят фэшн-бренды и фотографы). 

А еще Тимоти Шаламе настолько элегантен, что даже мемы про него получаются изысканными. Например, его образы для выходов на красные дорожки сравнивали с дизайном коробок гречки и флаконов санитайзеров от гламурных брендов. Не говоря уже о целом аккаунте в инстаграм с коллекцией шедевров мировой живописи, в каждый из которых очень органично вписан наш герой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны


 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
1 р.
Маленькие женщины
Режиссер «Дюны» раскритиковал фильмы Marvel
1 р.
Дождливый день в Нью-Йорке
Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
Петров с возлюбленной, Шепелев, Галич и другие на кинопремьере
Вилли Вонка
Дюна
Зендая, Кристен Стюарт, Бандерас: звезды на премьерах в Венеции
599 р.
Король
1 р.
Мужчины, женщины и дети
15 лет спустя: какими стали звезды сериала «Кадетство»
Зови меня своим именем
Красивый мальчик
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
1 р.
Интерстеллар
На 20, 50 и 100 лет: актеры, сильно «состарившиеся» для роли
Дженнифер Энистон отказалась общаться с антипрививочниками
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Дочь Джуда Лоу и супермодели: звезды на красных дорожках Канн
Премьеру фильма «Дюна» отложили на три недели
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!)
Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку
Роберту Паттинсону — 35: за что мы его любим
Я не шучу: комедийные актеры, удивившие мощными ролями в драмах
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны
От Высоцкой до Йовович: актрисы, которых снимают мужья-режиссеры
Вайнона Райдер вернулась к роли 30-летней давности
Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом
Талант XL: актрисы немодельных параметров, добившиеся успеха
Лето, которое мы потеряли: самые жаркие пляжные кадры из фильмов
13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев
14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить
Актеры, много лет играющие одну и ту же роль: тогда и сейчас
Опубликован первый кадр из «Дюны» с Тимоти Шаламе
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем
Мосс, Суинтон, Мюррей на первых кадрах нового фильма Андерсона
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
Назван лучший режиссер десятилетия
От дочки Деппа до Стюарт и Найтли: звезды на фестивале в Лондоне
Лили-Роуз Депп и Шаламе представили совместный фильм
20-летняя дочь Джонни Деппа на премьере своего фильма в Венеции
Эмма Уотсон показала красивые кадры из «Маленьких женщин»
Пижон, пекарь, сердцеед: что надо знать о Никите Волкове
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Шейк поддержала Купера на вручении премии Гильдии режиссеров США
Зета-Джонс с мужем, Брэдли Купер с мамой: премия Гильдии актеров
Джулия Робертс, Николь Кидман, Леди Гага на Critics' Choice 2019
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
10 лет «Сумеркам»: что стало со звездами вампирской саги
Репетиция «Оскара»: Кидман, Гага и другие звезды на церемонии
Брэд Питт и Николь Кидман с мужем на Hollywood Film Awards
Тогда и сейчас: что стало с актерами «Не родись красивой»
Куриленко, Кидман, Найтли и другие звезды на премьерах в Лондоне
Три смерти и развод: что стало с актерами «Дальнобойщиков»
Новые трейлеры
Своя война
Трейлер
Один дома
Трейлер (англ.)
Психиатр по соседству
Трейлер (дубл.)
Крик
Трейлер (англ.)
Везет
Трейлер
Нарко: Мексика
Трейлер (исп.с рус.суб.)
Код 355
Трейлер №2 (англ.)
Обитель зла: Раккун Сити
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Житель Великобритании установил рекорд, посетив 51 паб за сутки В каждом из них он получил напиток
Дети
8-летний сын Пугачевой и Галкина покрасил волосы в зеленый цвет Гарри Галкин решил обновить прическу к вечеринке
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь