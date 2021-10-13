Вот так Шаламе! Что надо знать об актере, влюбившем в себя всех

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Наполовину француз

По одному только взгляду на Тимот'э Шаламе (произносить именно так — с томным придыханием!) может показаться, что он непременно родом из Парижа. Но нет, сегодняшний главный герой девичьих грез появился на свет в Адской кухне, одном из самых криминальных районов Нью-Йорка. Его мать Николь — американка, в юности работала танцовщицей и бродвейской актрисой. А необычную фамилию Тимоти получил от отца-француза Марка Шаламе, переводчика по профессии (отсюда же и его свободное владение французским, от которого так млеют фанатки). Школьные каникулы юноша проводил в небольшой деревушке под Лионом, у французских grands-parents, так что томный взгляд в комплекте с бледной кожей и копной непослушных волос немедленно сбивают с толку – меньше всего Тимоти Шаламе похож на гламурную голливудскую суперзвезду, его как будто бы случайно занесло в американское кино из европейского – и совсем другой эпохи.

Мечтал о карьере рэпера и футболиста

Тем удивительней, что в пору юности наш герой вовсе не засматривал до дыр шедевры Годара и Трюффо, а мечтал… стать рэпером. Или хотя бы футболистом. Фанаты до сих пор тихонько пищат от восторга, натыкаясь на видео, в котором Малыш Тимми Тим зачитывает незамысловатый рэп про уроки статистики. Припев полностью посвящен училке мисс Лотэн и звучит так: «Статистика, йоу, статистика, йоу, мисс Лотэн, мисс Лотэн, мисс Лотэн».

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К счастью, карьера рэпера вовремя разбилась о стены престижной Школы искусств, а затем Колумбийского университета – Тимоти проникся актерством и выбрал его в качестве своего будущего ремесла.

Он играл в «Интерстелларе». Что? Да!

Тимоти Шаламе с Мэттью Макконахи и Маккензи Фой в фильме «Интерстеллар»

Провалил пробы в нового «Человека-паука»

Сам же Тимоти сильнее всего переживал, когда не попал в каст драмы «Белый парень Рик» с Мэттью Макконахи в главной роли (похоже, ему стоит избегать проектов с актером). По словам Шаламе, он очень долго отходил от этой неудачи.

Я не умею справляться с провалами. Пожалуйста, научите меня этому. Вот, к примеру, фильм «Белый парень Рик», я после тех проб рыдал часами. Тимоти Шаламе

Стал сенсацией после «Зови меня своим именем»

Своего звездного часа Тимоти дождался в 2017 году, когда на экраны вышла эстетская романтическая драма Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем», ставшая тогда чуть ли не главной киносенсацией. Роль 17-летнего Элио Перлмана, влюбляющегося в ассистента своего отца Оливера (Арми Хаммер) во время летних каникул на живописной семейной вилле «где-то в Северной Италии», принесла 22-летнему Шаламе, помимо долгожданной славы, сразу же и первую номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», причем за последние 80 лет он стал самым молодым актером в этой категории.

Любит вызовы и провокационные роли

Можно полюбить Тимоти Шаламе за одну только красоту, но мы ценим его прежде всего за актерскую смелость – и нет, речь вовсе не о знаменитой сцене с персиком из упомянутого выше фильма. Шаламе берется за любые проекты, в которых видит высокое искусство, не сильно задумываясь о последствиях. Вот он играет депрессивного наркозависимого в «Красивом мальчике», хотя многие актеры в его возрасте обошли бы стороной такую противоречивую роль. А вот он в роли юного Генриха V в «Короле», исторической драме по Шекспиру, – лишенный страха не оправдать ожиданий публики, обычно завышенных, когда речь идет о главном драматурге всех времен.

Кадр из фильма «Король»

Наконец, он появился в «Дождливом дне в Нью-Йорке» у Вуди Аллена – в разгар скандалов, связанных с личной жизнью режиссера, фактически ставшего персоной нон-грата в Голливуде и отправленного общественностью на задворки истории. Шаламе отказался публично обсуждать свое решение сниматься у Аллена, и хотя его все же вынудили «написать объяснительную» в инстаграме, он сделал это довольно тонко и тактично: от осуждающих комментариев в сторону 85-летнего режиссера воздержался, а гонорар за фильм направил в соответствующие благотворительные организации.

Главный актер молодого поколения (и будущий Вилли Вонка)

В фильмографии Шаламе до сих пор нет ни одного крупного мейнстрим-блокбастера, он не звезда фильмов Marvel или какой-либо другой сверхдоходной франшизы вроде «Сумерек» и «Гарри Поттера». Парадокс, но именно благодаря этой избирательности (и некоторому невезению в начале карьеры) Шаламе сегодня – самый обсуждаемый, обожаемый и перспективный актер молодого поколения.

Этот статус закрепил выход нашумевшей экранизации «Дюны» – вязкой и тягучей, многослойной и философской, очень визионерской и кардинально отличающейся своим темпоритмом от привычных фантастических экшен-стрелялок. При этом фильм Дени Вильнева максимально нашпигован звездами других кассовых франшиз, здесь и Оскар Айзек (новые «Звездные войны»), и Джош Бролин («Мстители»), и Зендая («Человек-Паук»), и Джейсон Момоа («Аквамен»). Но и на их фоне наш герой – как глоток свежего воздуха, как капля воды в пустыне – ни на кого не похожий, загадочный, мятежный, неоднозначный.

Кадр из фильма «Дюна»

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CU3Cg6XIzAy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Timothée Chalamet (@tchalamet)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стиль его второе имя

Тимоти Шаламе, хоть и считается американцем, в личной жизни ведет себя как настоящий француз: довольно легко меняет женщин (среди его бывших – дочка Джонни Деппа Лили-Роуз Депп и дочка Мадонны Лурдес Леон), мило кокетничает с поклонницами, обожает моду – и она отвечает ему взаимностью (он частый герой глянцевых обложек, его любят фэшн-бренды и фотографы).

А еще Тимоти Шаламе настолько элегантен, что даже мемы про него получаются изысканными. Например, его образы для выходов на красные дорожки сравнивали с дизайном коробок гречки и флаконов санитайзеров от гламурных брендов. Не говоря уже о целом аккаунте в инстаграм с коллекцией шедевров мировой живописи, в каждый из которых очень органично вписан наш герой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlQkD51guGq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlQkD51guGq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlQkD51guGq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от badly photoshopped Timmy (@chalametinart)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.