Российские фанатки «атаковали» Бена Аффлека в инстаграме

Россиянки «атаковали» американского актера Бена Аффлека в его инстаграм-аккаунте. Они оставляют приятные комментарии в попытке заглушить боль артиста от расставания с актрисой Аной де Армас.
Ему также предложили поскорее забыть бывшую возлюбленную и приехать в Россию, чтобы «поесть борща» и вместе посмотреть фильм про Бэтмена с его участием.
Ранее стал известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас расстались после почти года отношений. Уточнялось, что именно 32-летняя Армас порвала с актером. Неофициально утверждалось, что Аффлек не расстроен из-за случившегося.
Артисты познакомились на съемках фильма «Глубокие воды». Фильм еще не вышел в прокат. Эротический триллер расскажет о супругах (Бен Аффлек и Ана де Армас), которые соглашаются на свободные отношения в надежде спасти угасающий брак. Однако вскоре муж становится подозреваемым по делу об исчезновении любовников своей жены.