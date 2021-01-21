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21 января 2021, Lenta.Ruновость

Российские фанатки «атаковали» Бена Аффлека в инстаграме

Под последним постом актера появилось множество русскоязычных комментариев со словами поддержки
Бен Аффлек и Ана де Армас | Источник: Legion-Media.ru

Россиянки «атаковали» американского актера Бена Аффлека в его инстаграм-аккаунте. Они оставляют приятные комментарии в попытке заглушить боль артиста от расставания с актрисой Аной де Армас.

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За сутки под последним постом Аффлека появилось множество комментариев со словами поддержки и признания таланта актера. Среди них: «Бен, все наладится! Все к лучшему», «Держись, Бен», «Бен, ты лучший».

Ему также предложили поскорее забыть бывшую возлюбленную и приехать в Россию, чтобы «поесть борща» и вместе посмотреть фильм про Бэтмена с его участием.

Ранее стал известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас расстались после почти года отношений. Уточнялось, что именно 32-летняя Армас порвала с актером. Неофициально утверждалось, что Аффлек не расстроен из-за случившегося.

Артисты познакомились на съемках фильма «Глубокие воды». Фильм еще не вышел в прокат. Эротический триллер расскажет о супругах (Бен Аффлек и Ана де Армас), которые соглашаются на свободные отношения в надежде спасти угасающий брак. Однако вскоре муж становится подозреваемым по делу об исчезновении любовников своей жены.

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