Российские фанатки «атаковали» Бена Аффлека в инстаграме

Бен Аффлек и Ана де Армас | Источник: Legion-Media.ru

Россиянки «атаковали» американского актера Бена Аффлека в его инстаграм-аккаунте. Они оставляют приятные комментарии в попытке заглушить боль артиста от расставания с актрисой Аной де Армас.

За сутки под последним постом Аффлека появилось множество комментариев со словами поддержки и признания таланта актера. Среди них: «Бен, все наладится! Все к лучшему», «Держись, Бен», «Бен, ты лучший».

Ему также предложили поскорее забыть бывшую возлюбленную и приехать в Россию, чтобы «поесть борща» и вместе посмотреть фильм про Бэтмена с его участием.

Ранее стал известно, что Бен Аффлек и Ана де Армас расстались после почти года отношений. Уточнялось, что именно 32-летняя Армас порвала с актером. Неофициально утверждалось, что Аффлек не расстроен из-за случившегося.