Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино

Жарко? Сейчас будет еще жарче. Мы собрали самые горячие, точеные и во всех смыслах выдающиеся торсы за всю историю кинематографа — от Тора до Алена Делона. Скорее листайте галерею!