Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем

Приемный сын Одина и брат Тора, хитрый и изворотливый Локи страдал от нехватки отцовской любви и копил в себе злобу и зависть. Он предал семью и народ Асгарда, убил родного отца Лафея и едва не уничтожил Землю. Он совершал по-настоящему отвратительные поступки, но всякий раз его ум вызывал восхищение, а улыбка обезоруживала. Осознав, что злодейство не излечивает детские травмы, Локи перешел на сторону хороших ребят, чем окончательно растопил наши сердца. Он трижды умирал, но, к величайшей радости фанатов, все же нашел способ выжить — нарушил ход времени и сбежал в альтернативную реальность, о чем мы узнаем из сериала «Локи». «Я знаю, кто я. Добро? Зло? Всего понемногу», — говорит про себя Локи, и спорить с этой характеристикой решительно невозможно.