Локи и котик: 11 антигероев Marvel, которых мы все равно обожаем

Локи (Том Хиддлстон)
Приемный сын Одина и брат Тора, хитрый и изворотливый Локи страдал от нехватки отцовской любви и копил в себе злобу и зависть. Он предал семью и народ Асгарда, убил родного отца Лафея и едва не уничтожил Землю. Он совершал по-настоящему отвратительные поступки, но всякий раз его ум вызывал восхищение, а улыбка обезоруживала. Осознав, что злодейство не излечивает детские травмы, Локи перешел на сторону хороших ребят, чем окончательно растопил наши сердца. Он трижды умирал, но, к величайшей радости фанатов, все же нашел способ выжить — нарушил ход времени и сбежал в альтернативную реальность, о чем мы узнаем из сериала «Локи». «Я знаю, кто я. Добро? Зло? Всего понемногу», — говорит про себя Локи, и спорить с этой характеристикой решительно невозможно.
Появления: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Тор: Рагнарек», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Локи».
Небула (Карен Гиллан)
Жертва токсичного родительства, Небула мечтала, чтобы приемный отец Танос ею гордился. Девушка выполняла все злодейские поручения тирана, но его любимицей все равно оставалась вторая приемная дочь Гамора. Из-за маниакального желания убить Гамору и всячески навредить Стражам Галактики Небулу можно было бы считать эталонной злодейкой. Но душераздирающая история о том, как жестокий Танос постепенно заменял части тела Небулы на механизмы, не может не вызывать сочувствия. К счастью, храбрая воительница с искалеченной душой в итоге обрела друзей, стала частью команды Мстителей и по праву считается одним из самых сильных драматических персонажей киновселенной Marvel.
Появления: «Стражи Галактики», «Стражи Галактики. Часть 2», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал».
Грандмастер (Джефф Голдблюм)
Правитель планеты Сакаар — вздорный, трусливый и беспринципный самодур. Он держит людей в страхе, грозя превратить любого в лужу зловонной жижи, и вместо хлеба кормит свой народ зрелищами, устраивая жестокие гладиаторские бои насмерть. При этом Грандмастер обладает необъяснимым очарованием, грацией, легкостью и редким умением наслаждаться жизнью. Надо полагать, всеми этими качествами персонажа наделили не сценаристы, а актер Джефф Голдблюм, без которого «Тор: Рагнарек» вряд ли получился бы таким классным.
Появления: «Тор: Рагнарек».
Хела (Кейт Бланшетт)
Могущественная богиня смерти Хела
Появления: «Тор: Рагнарек».
Йонду (Майкл Рукер)
Матерый вор, контрабандист и пират Йонду Удонта возглавлял фракцию Опустошителей и посвятил жизнь пакостничеству. Неприятный, но в то же время обаятельный, он мастерски управлял смертоносной стрелой с помощью свиста, вызывая смесь ужаса и восхищения. «При всей моей ангельской внешности, я сущий дьявол», — говорил о себе Йонду, но с этим можно поспорить, ведь под маской саркастичного разбойника скрывался хороший парень. В финале «Стражей Галактики 2» он пожертвовал жизнью ради Питера Куилла — землянина, которого воспитывал и любил как родного сына, хотя никогда открыто не проявлял своих нежных чувств. Жаль, что по достоинству Куилл (и мы вместе с ним) оценил его только после смерти.
Появления: «Стражи Галактики», «Стражи Галактики. Часть 2».
Иван Ванко (Микки Рурк)
Гениальный русский
Появления: «Железный человек 2».
Эдриан Тумс (Майкл Китон)
Эдриан Тумс зарабатывал на жизнь тем, что разгребал обломки космических кораблей, заваливших Нью-Йорк после эпичной битвы в «Мстителях». Когда Тумса отстранили, он начал воровать инопланетные технологии и делать из них оружие на продажу. На удивление быстро хороший парень превратился в черствого преступника и обзавелся исполинскими железными крыльями — прямо как у Бэтмена. Или Бердмэна. Удивительно, но всех троих персонажей в разное время блестяще воплотил один и тот же Майкл Китон, способный наделить драматизмом, глубиной, неоднозначностью и любопытной внутренней борьбой как абсолютного героя, так и настоящего злодея, заставляя нас одинаково сопереживать обоим.
Появления: «Человек-паук: Возвращение домой», «Морбиус».
Эго (Курт Рассел)
Эго — это древняя могущественная сущность, бог-планета с непомерным… эго. Тысячи лет он плодил наследников, чтобы заполонить собой вселенную. Но никто из сотен отпрысков не унаследовал божественных генов Эго, за что тот их и убивал. Такой жестокости и эгоистичности позавидовал бы сам Кронос. Однако, когда они исходят от седовласого, но все еще гипнотически прекрасного Курта Рассела, нам сложно устоять и не поддаться чарам злодея.
Появления: «Стражи Галактики. Часть 2».
Эрик Киллмонгер (Майкл Б. Джордан)
Вспыльчивый и безжалостный двоюродный брат Черной пантеры сметал все на пути к своей цели. До попытки захватить трон Ваканды силой он прошел службу в армии и убил десятки людей, оставив на своем теле клеймо за каждую отнятую жизнь. Кровожадность Эрика Киллмонгера не вызывает симпатии, но его упорство и бесстрашие достойны уважения, а трагическая судьба и трогательная любовь к Ваканде, которую ему довелось увидеть лишь на закате своей жизни, — сочувствия.
Появления: «Черная пантера».
Танос (Джош Бролин)
Самый сильный и безжалостный враг Мстителей, Танос был одержим идеей истребить ровно половину существ во Вселенной — ради спасения последней. Именно так он надеялся решить проблему перенаселения и истощения ресурсов. Жестокая мысль посетила Таноса не случайно: именно из-за нехватки ресурсов пала его родная планета Титан. Фиолетовый исполин «вручную» вершил геноцид, пока не собрал все Камни бесконечности и не уничтожил половину всего живого одним щелчком пальцев. Оправдать поступки безумного титана нельзя, однако исполнившему его Джошу Бролину удалось практически невозможное — максимально очеловечить злодея (нарисованного!), сделать его объемным, не однобоким и неоднозначным персонажем. Чего стоит хотя бы пронзительная сцена с Гаморой и пущенной Таносом скупой слезой, заставившая нас сопереживать антагонисту едва ли не сильнее, чем хорошей героине, — и задуматься о проблеме вынужденного выбора.
Появления: «Мстители», «Стажи Галактики», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарек», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал».
Гуся
Есть во вселенной Marvel раса экстремально опасных существ флеркенов. Они таят внутри себя карманные измерения, в которых прячут смертоносные щупальца, и могут разом проглотить кого и что угодно. Но есть одна особенность, делающая жутких флеркенов одновременно и самыми милыми существами на свете: они практически неотличимы от ласковых и пушистых земных котиков. Ну и как тогда их не любить?
Появления: «Капитан Марвел».