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26 марта 2021, Рита ЖелезняковастатьяОбзоры

Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете

Не каждой лавстори полагается сладкий хэппи-энд. Порой самое интересное начинается, когда кто-то из героев таинственно исчезает или оказывается не тем, кем его считали. И любовь, и неожиданные сюжетные повороты – в сериалах, которые вы могли пропустить
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«В ее глазах»

Скромная мать-одиночка Луиза проводит вечер со стеснительным незнакомцем. Между ними вспыхивает искра, но после прощального поцелуя мужчина подозрительно быстро ретируется. Наутро незнакомец из бара оказывается новым начальником Луизы – психотерапевтом по имени Дэвид, женатым на чуть заторможенной, но привлекательной брюнетке Адель (Ив Хьюсон). Последний факт не помешает Дэвиду мягко склонять героиню к отношениям, в то время как его жена будет настойчиво желать с ней дружбы. В итоге с первым Луиза будет просто кувыркаться в постели, а со второй – ходить в спортзал, откровенничать и… учиться видеть сны.

Недавний британский хит Netflix – экранизация одноименного романа Сары Пинборо. Главный совет, который можно дать перед просмотром: не читайте книгу. Самое интересное – наблюдать, как напряженная психологическая драма с детективной сердцевиной преображается в мистический триллер с ошеломляющим (и веселым!) финалом. Ни слова больше!

Далее: «Ты»
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«Ты»

Романтический триллер про симпатичного психопата, который ищет любовь и даже ее находит. Джо Голдберг – интеллигентный, скромный и обаятельный парень. Вот только есть одно «но»: заинтересовавшись начинающей писательницей Гвиневрой, он внезапно превращается в одержимого сталкера, готового ради объекта своего любовного интереса уничтожать любые препятствия. Даже если это живые люди. Короче говоря, эстафетную палочку у Декстера забирает не менее неоднозначный Джо, в которого, как оказалось, тоже легко влюбиться.

Далее: «Учительница»
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«Учительница»

Завораживающая драма о запретной связи учительницы и ученика.

Клэр (Кейт Мара) – замужняя учительница литературы, скромная серая мышка. Эрик (Ник Робинсон) – школьник-выпускник, красавчик и капитан футбольной команды. Она помогает ему с экзаменами, он пожирает ее глазами – запретные отношения между педагогом и учеником начинаются почти невинно и романтично. Но сериал намеренно заводит зрителей в ловушку. Неважно, что эти двое смотрятся вместе классно и даже гармонично. Последствия страстного нелегального романа окажутся болезненными и разрушительными для обоих.

Далее: «Причал»
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«Причал»

Испанская драма с криминальным оттенком: таинственная смерть и женщины на грани нервного срыва прилагаются.

Красавица Александра заключила выдающуюся сделку, обожаемый муж Оскар ее поддерживает и тоже идет к успеху. Но идеальный мир разобьется вдребезги после страшного ночного звонка: полиция обнаружит труп мужа, задохнувшегося в машине у какого-то озера. Алекс немеет не столько от горя, сколько от количества возникающих в голове вопросов. Оскар должен быть в командировке в Германии. Почему же его нашли на заброшенном причале? Что он делал в машине? Кто эта улыбчивая женщина, которой он признается в любви на телефонном видео? Неужели Оскар вел двойную жизнь, и Алекс не была его единственной?

У сериала чудесный женский каст, от Вероники Санчез до любимицы Педро Альмодовара Сесилии Рот. Дамы отвечают за бури эмоций и красоту, а призрак умершего мужчины подкидывает им новые и новые загадки.

Далее: «Обманутая»
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«Обманутая»

Полная таинственных недоговоренностей драма, которая начинается в студгородке Кембриджа, а продолжается в мрачном ирландском поместье.

Юная студентка филфака Офелия по уши влюблена в эффектного преподавателя Майкла Каллахана. Лектор быстро сдается под натиском ее обожания. Офелия счастлива, но не совсем. Того факта, что у наставника-любовника есть законная жена, недостаточно, чтобы прекратить связь, но достаточно, чтобы испытывать угрызения совести. Дальнейшие трагические события позволят Офелии узнать Майкла с неожиданной стороны и оказаться впутанной в клубок полумистических тайн ирландской глубинки. Бонус: в одной из ролей – задумчивый красавчик Пол Мескал из «Нормальных людей».

Далее: «Грязный Джон»
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«Грязный Джон»

Бизнес-леди средних лет Дебора Ньювел влюбилась в доктора Джона Михана, привлекательного и видного мужчину, который впоследствии оказался мерзким манипулятором и социопатом. История закончилась драматично и кроваво. Но самое душераздирающее в ней то, что произошла она на самом деле. «Грязный Джон» – по сути экранизация нашумевшего расследования и подкаста репортера Los Angeles Times Кристофера Гоффарда, нездоровые семейные отношения в ней пугающе реалистично разыграли Конни Бриттон и Эрик Бана. Есть и второй сезон, с Амандой Пит и Кристианом Слэйтером, он посвящен еще одной реальной истории – из жизни женщины, обнаружившей себя в удушающем браке.

Далее: «Незнакомка»
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«Незнакомка»

Британский триллер про скелеты, вываливающиеся из любого добропорядочного шкафа, снят по роману американца Харлана Кобена. К семьянину и успешному адвокату Адаму Прайсу (Ричард Армитедж) обращается незнакомая девица и рассказывает несусветное: мол, его жена симулировала беременность и изобразила выкидыш. Зачем? Супруга внятного ответа не дает, а потом и вовсе пропадает. Когда дело примет криминальный оборот, за него возьмется разбитная женщина-детектив Джоанна. А девушка, так хорошо осведомленная о чужих секретах, продолжит выводить на чистую воду других жителей городка.

Далее: «Если бы я тебя не встретил»
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«Если бы я тебя не встретил»

Фантастический сериал из Испании про путешествие по параллельным вселенным в поисках любви.

В результате несчастного случая Эдвард теряет любимую жену Элизу и их двоих детей. Обезумевший от горя и чувства вины мужчина хочет свести счеты с жизнью, но его останавливает седовласая дама в голубом пеньюаре. Она представляется специалистом по квантовой физике и предлагает герою эксперимент, который подходит только тем, кому нечего терять. Отныне Эдвард будет путешествовать по разным вселенным и искать погибшую семью. Впрочем, безумного блеска в глазах пожилой экспериментаторши достаточно, чтобы предположить, что все окажется не так просто.

Далее: «Отыграть назад»
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«Отыграть назад»

Семейная драма, снятая Сюзанной Бир, при просмотре каждого эпизода которой зритель вынужден задаваться вопросом: что здесь правда, а что — ложь?

Грейс (Николь Кидман) – успешный психотерапевт, ее муж (Хью Грант) – талантливый детский онколог, папа (Дональд Сазерленд) – миллионер, сын  – отличник и скрипач. Ее мир идеален, как и зеленое пальто, в котором она любит прогуляться по Центральному парку. Но уверенная жизнь состоятельной, успешной и любимой женщины рушится в один миг. Девушку из родительского комитета школы, где учится ее сын, находят жестоко убитой. А муж Грейс в это же время исчезает. За убийством тянется подробное расследование, которое вскроет немало семейных секретов.

Далее: «В ее глазах»
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