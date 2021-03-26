Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете

Красавица Александра заключила выдающуюся сделку, обожаемый муж Оскар ее поддерживает и тоже идет к успеху. Но идеальный мир разобьется вдребезги после страшного ночного звонка: полиция обнаружит труп мужа, задохнувшегося в машине у какого-то озера. Алекс немеет не столько от горя, сколько от количества возникающих в голове вопросов. Оскар должен быть в командировке в Германии. Почему же его нашли на заброшенном причале? Что он делал в машине? Кто эта улыбчивая женщина, которой он признается в любви на телефонном видео? Неужели Оскар вел двойную жизнь, и Алекс не была его единственной?