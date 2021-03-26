Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете

Скромная мать-одиночка Луиза проводит вечер со стеснительным незнакомцем. Между ними вспыхивает искра, но после прощального поцелуя мужчина подозрительно быстро ретируется. Наутро незнакомец из бара оказывается новым начальником Луизы – психотерапевтом по имени Дэвид, женатым на чуть заторможенной, но привлекательной брюнетке Адель (Ив Хьюсон). Последний факт не помешает Дэвиду мягко склонять героиню к отношениям, в то время как его жена будет настойчиво желать с ней дружбы. В итоге с первым Луиза будет просто кувыркаться в постели, а со второй – ходить в спортзал, откровенничать и… учиться видеть сны.
Недавний британский хит Netflix – экранизация одноименного романа Сары Пинборо. Главный совет, который можно дать перед просмотром: не читайте книгу. Самое интересное – наблюдать, как напряженная психологическая драма с детективной сердцевиной преображается в мистический триллер с ошеломляющим (и веселым!) финалом. Ни слова больше!
«Ты»
Романтический триллер про симпатичного психопата, который ищет любовь и даже ее находит. Джо Голдберг – интеллигентный, скромный и обаятельный парень. Вот только есть одно «но»: заинтересовавшись начинающей писательницей Гвиневрой, он внезапно превращается в одержимого сталкера, готового ради объекта своего любовного интереса уничтожать любые препятствия. Даже если это живые люди. Короче говоря, эстафетную палочку у Декстера забирает не менее неоднозначный Джо, в которого, как оказалось, тоже легко влюбиться.
Завораживающая драма о запретной связи учительницы и ученика.
Клэр (Кейт Мара) – замужняя учительница литературы, скромная серая мышка. Эрик (Ник Робинсон) – школьник-выпускник, красавчик и капитан футбольной команды. Она помогает ему с экзаменами, он пожирает ее глазами – запретные отношения между педагогом и учеником начинаются почти невинно и романтично. Но сериал намеренно заводит зрителей в ловушку. Неважно, что эти двое смотрятся вместе классно и даже гармонично. Последствия страстного нелегального романа окажутся болезненными и разрушительными для обоих.
«Причал»
Испанская драма с криминальным оттенком: таинственная смерть и женщины на грани нервного срыва прилагаются.
Красавица Александра заключила выдающуюся сделку, обожаемый муж Оскар ее поддерживает и тоже идет к успеху. Но идеальный мир разобьется вдребезги после страшного ночного звонка: полиция обнаружит труп мужа, задохнувшегося в машине у какого-то озера. Алекс немеет не столько от горя, сколько от количества возникающих в голове вопросов. Оскар должен быть в командировке в Германии. Почему же его нашли на заброшенном причале? Что он делал в машине? Кто эта улыбчивая женщина, которой он признается в любви на телефонном видео? Неужели Оскар вел двойную жизнь, и Алекс не была его единственной?
У сериала чудесный женский каст, от Вероники Санчез до любимицы Педро Альмодовара Сесилии Рот. Дамы отвечают за бури эмоций и красоту, а призрак умершего мужчины подкидывает им новые и новые загадки.
Полная таинственных недоговоренностей драма, которая начинается в студгородке Кембриджа, а продолжается в мрачном ирландском поместье.
Юная студентка филфака Офелия по уши влюблена в эффектного преподавателя Майкла Каллахана. Лектор быстро сдается под натиском ее обожания. Офелия счастлива, но не совсем. Того факта, что у наставника-любовника есть законная жена, недостаточно, чтобы прекратить связь, но достаточно, чтобы испытывать угрызения совести. Дальнейшие трагические события позволят Офелии узнать Майкла с неожиданной стороны и оказаться впутанной в клубок полумистических тайн ирландской глубинки. Бонус: в одной из ролей – задумчивый красавчик Пол Мескал из «Нормальных людей».
Бизнес-леди средних лет Дебора Ньювел влюбилась в доктора Джона Михана, привлекательного и видного мужчину, который впоследствии оказался мерзким манипулятором и социопатом. История закончилась драматично и кроваво. Но самое душераздирающее в ней то, что произошла она на самом деле. «Грязный Джон» – по сути экранизация нашумевшего расследования и подкаста репортера Los Angeles Times Кристофера Гоффарда, нездоровые семейные отношения в ней пугающе реалистично разыграли Конни Бриттон и Эрик Бана. Есть и второй сезон, с Амандой Пит и Кристианом Слэйтером, он посвящен еще одной реальной истории – из жизни женщины, обнаружившей себя в удушающем браке.
Британский триллер про скелеты, вываливающиеся из любого добропорядочного шкафа, снят по роману американца Харлана Кобена. К семьянину и успешному адвокату Адаму Прайсу (Ричард Армитедж) обращается незнакомая девица и рассказывает несусветное: мол, его жена симулировала беременность и изобразила выкидыш. Зачем? Супруга внятного ответа не дает, а потом и вовсе пропадает. Когда дело примет криминальный оборот, за него возьмется разбитная женщина-детектив Джоанна. А девушка, так хорошо осведомленная о чужих секретах, продолжит выводить на чистую воду других жителей городка.
Фантастический сериал из Испании про путешествие по параллельным вселенным в поисках любви.
В результате несчастного случая Эдвард теряет любимую жену Элизу и их двоих детей. Обезумевший от горя и чувства вины мужчина хочет свести счеты с жизнью, но его останавливает седовласая дама в голубом пеньюаре. Она представляется специалистом по квантовой физике и предлагает герою эксперимент, который подходит только тем, кому нечего терять. Отныне Эдвард будет путешествовать по разным вселенным и искать погибшую семью. Впрочем, безумного блеска в глазах пожилой экспериментаторши достаточно, чтобы предположить, что все окажется не так просто.
Семейная драма, снятая Сюзанной Бир, при просмотре каждого эпизода которой зритель вынужден задаваться вопросом: что здесь правда, а что — ложь?
Грейс (Николь Кидман) – успешный психотерапевт, ее муж (Хью Грант) – талантливый детский онколог, папа (Дональд Сазерленд) – миллионер, сын – отличник и скрипач. Ее мир идеален, как и зеленое пальто, в котором она любит прогуляться по Центральному парку. Но уверенная жизнь состоятельной, успешной и любимой женщины рушится в один миг. Девушку из родительского комитета школы, где учится ее сын, находят жестоко убитой. А муж Грейс в это же время исчезает. За убийством тянется подробное расследование, которое вскроет немало семейных секретов.