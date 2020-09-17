Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи

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Маша 2020 / Россия 16+ драма криминал Моя оценка Хочу посмотреть

В центре сюжета — история девочки Маши, которая в 1990-х растет в семье тренера по боксу и криминального авторитета. Ее друзья и защитники — участники его банды. Только спустя время девочка узнает, что за люди ее окружают и что они сделали с ее родными.

Лента рассказывает о последствиях захвата заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Действие картины разворачивается в наши дни. Сюжет строится вокруг женщины, которая возвращается из монастыря, чтобы извиниться за главную ошибку своей жизни: 18 лет назад ей удалось спастись из захваченного зала, но ее муж и двое детей остались там в заложниках.

Конференция 2020 / Россия драма Моя оценка Хочу посмотреть

Еще одним ожидаемым фильмом, который презентовали на кинофестивале в Сочи, стал «Человек из Подольска» Семена Серзина. По сюжету, молодой человек попадает в полицейский участок, где встречает очень интеллигентных сотрудников полиции. Вместо пыток они используют вопросник, который помогает герою разобраться в самом себе. В ленте, участвующей в основном конкурсе «Кинотавра», снялась Виктория Исакова. Премьеру поддержали жена режиссера Таисия Вилкова, Владимир Вдовиченков, Марина Александрова.