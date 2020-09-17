Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
35 фильмов
Виновен! Фильмы про судебные процессы, от которых не оторваться
30 фильмов
30 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
15 фильмов
Асмус, Маркс, мейнстрим: 15 главных фильмов «Венеции 2020»
10 фильмов
Не только «Довод»: 10 самых ожидаемых фильмов сентября
25 фильмов
Скоро в школу: 25 хороших фильмов про учеников и учителей
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
15 сериалов
Годы чудесные: 15 наших лучших сериалов про школу
20 сериалов
Планы на уикенд: 20 мини-сериалов, которые смотрятся запоем
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
17 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи

На «Кинотавре» состоялось еще несколько громких премьер, а по красным дорожкам прошлись главные звезды российского кино: смотрите в фоторепортаже Кино Mail.ru, как это было
60
фотографий
60
фотографий
60
фотографий

«Маша» и «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с Анной Чиповской

В рамках конкурсной программы «Кинотавра 2020» состоялся премьерный показ криминальной драмы Анастасии Пальчиковой «Маша». Вместе с режиссером ленту презентовали сыгравшие в картине актрисы Полина Гухман и Анна Чиповская. Фильм поддержали Елена Лядова, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Борис Хлебников, Анна Банщикова, Дарья Златопольская, Анастасия Уколова и другие.

Маша
2020/Россия16+драмакриминал
Моя оценка

В центре сюжета — история девочки Маши, которая в 1990-х растет в семье тренера по боксу и криминального авторитета. Ее друзья и защитники — участники его банды. Только спустя время девочка узнает, что за люди ее окружают и что они сделали с ее родными.

Анна Чиповская, которую смело можно назвать звездой почти всех дней «Кинотавра» и сразу нескольких участвующих в смотре фильмов, представила еще одну картину со своим участием — «Кто-нибудь видел мою девчонку?», основанную на реальных событиях и снятую по книге Карины Добротворской. Лента рассказывает о паре, которая живет в Петербурге начала девяностых. Счастливая романтическая история оборачивается жесткой драмой. Вместе с Чиповской в фильме снялись Александр Горчилин, Виктория Исакова. На показе побывали Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Павел Табаков, Федор Бондарчук, Олеся Судзиловская.

Кто-нибудь видел мою девчонку?
2020/Россия18+драмамелодрама
Моя оценка

«Конференция» режиссера Ивана И. Твердовского

Также на киносмотре была представлена драма «Конференция» Ивана И. Твердовского. На красную дорожку вышли актрисы Наталья Павленкова, Ксения Зуева и Анна Слю и сам режиссер. На премьере побывали Александр Горчилин, Варвара Шмыкова, Сабина Ахмедова, Алена Свиридова, Екатерина Шпица, Дарья Чаруша, Янина Студилина, Юлия Ауг и другие.

Лента рассказывает о последствиях захвата заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Действие картины разворачивается в наши дни. Сюжет строится вокруг женщины, которая возвращается из монастыря, чтобы извиниться за главную ошибку своей жизни: 18 лет назад ей удалось спастись из захваченного зала, но ее муж и двое детей остались там в заложниках.

Конференция
2020/Россиядрама
Моя оценка

«Человек из Подольска» с Викторией Исаковой

Еще одним ожидаемым фильмом, который презентовали на кинофестивале в Сочи, стал «Человек из Подольска» Семена Серзина. По сюжету, молодой человек попадает в полицейский участок, где встречает очень интеллигентных сотрудников полиции. Вместо пыток они используют вопросник, который помогает герою разобраться в самом себе. В ленте, участвующей в основном конкурсе «Кинотавра», снялась Виктория Исакова. Премьеру поддержали жена режиссера Таисия Вилкова, Владимир Вдовиченков, Марина Александрова.

31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи 11 сентября и продлится до 18 сентября. 

«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Елена Лядова
Таисия Вилкова
«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы
Александр Горчилин
Сабина Ахмедова
Банщикова показала себя на съемках в тюрьме
Семен Серзин
Ксения Зуева
Чиповская, Хаматова, «Хандра»: звезды на премьерах «Кинотавра»
Алена Свиридова
Оксана Фандера
Бледанс, Безрукова, Бочкарева на премьере фильма
Человек из Подольска
Кто-нибудь видел мою девчонку?
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020»
Виктория Исакова
Константин Богомолов
Бланшетт, дочь Турман: звезды на самых ярких премьерах в Венеции
Олеся Судзиловская
Наталья Павленкова
Бледанс, Голубкина, Апексимова с дочерью на кинопремьере
Роман Попов
Юлия Ауг
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Варвара Шмыкова
Полина Гухман
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову
Анна Чиповская
Екатерина Шпица
Собчак снялась в сериале «257 причин, чтобы жить»: первые фото
Ксения Собчак
Конференция
Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции
Иван И. Твердовский
Анна Банщикова
Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука
Павел Табаков
Владимир Вдовиченков
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Янина Студилина
Анна Чурина
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре
Дарья Чаруша
Федор Бондарчук
Шмыкова, Ревенко и другие молодые звезды на премьере в Москве
Анастасия Уколова
Марина Александрова
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии
Маша
Бланшетт, Суинтон, сын Делона на открытии фестиваля в Венеции
Елена Яковлева объяснила отказы от ролей после «Интердевочки»
Ревва, Тарасова, Летучая на премьере «Довода» в Москве
Алентова в необычном образе и Исакова с дочерью на сборе труппы
Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»
Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма
Новая надежда: 13 крутых молодых режиссеров российского кино
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»
Пегова, Банщикова с сыном, Безрукова на премьере фильма в Москве
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным
Зудина, Собчак, Ефремов на премьере сериала Богомолова
Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма
Ну и дрянь! 10 сериалов с аморальными, но симпатичными героинями
Ирину Безрукову наградили премией в Москве
Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве
Харламов может поработать с режиссером, снявшим Асмус в «Тексте»
Бурковский и Гладких представили «Красотку в ударе»
Милославская и Мухаметов снимаются вместе: первые фото
Толкалина с дочерью, Добронравов, Безрукова на премьере фильма
«Кинотавр 2020» закроется фильмом Кончаловского с Высоцкой
Мороз, Ефремов-мл. и другие на премьере сериала «Хватит!»
Хакамада, Епифанцев, Гребенщикова на премьере в Москве
От Чеховой до Вербицкой: звезды на показе «Русалки в Париже»
Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере
Собчак рассказала о борьбе Эрнста за ее возвращение на «Первый»
Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома 2»
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Россию на фестивале в Венеции представит фильм про «Норд-Ост»
Банщикова, Корешков, Чурина с дочерью на закрытии кинофестиваля
Безрукова, Банщикова и другие звезды на приеме у Пореченкова
Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки
55-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Италии
Безрукова, Александрова и другие на премьере «Красотки в ударе»
Муцениеце, Безрукова, Судзиловская на открытии кинофестиваля
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Королева русского джаза: Ларисе Долиной — 65 10 сентября Лариса Долина празднует юбилей
Популярные темы на «Детях»
Вопрос, живущим в РФ! И имеющих детей школьников, студентов 466
Жребий королевы - 2 206
И началась учёба. 2 класс. 122
Как реагировать на поведение дочери? 111
Леди
В гостях: вилла на Рублевке 60-летнего Дмитрия Диброва Показываем роскошную недвижимость телеведущего.
Hi-Tech
Российские магазины «сливают» айфоны Но из-за скачков курса техника дешевеет не так быстро, как хотелось
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь