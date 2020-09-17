Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи

В рамках конкурсной программы «Кинотавра 2020» состоялся премьерный показ криминальной драмы Анастасии Пальчиковой «Маша». Вместе с режиссером ленту презентовали сыгравшие в картине актрисы Полина Гухман и Анна Чиповская. Фильм поддержали Елена Лядова, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Борис Хлебников, Анна Банщикова, Дарья Златопольская, Анастасия Уколова и другие.
В центре сюжета — история девочки Маши, которая в 1990-х растет в семье тренера по боксу и криминального авторитета. Ее друзья и защитники — участники его банды. Только спустя время девочка узнает, что за люди ее окружают и что они сделали с ее родными.
Анна Чиповская, которую смело можно назвать звездой почти всех дней «Кинотавра» и сразу нескольких участвующих в смотре фильмов, представила еще одну картину со своим участием — «Кто-нибудь видел мою девчонку?», основанную на реальных событиях и снятую по книге Карины Добротворской. Лента рассказывает о паре, которая живет в Петербурге начала девяностых. Счастливая романтическая история оборачивается жесткой драмой. Вместе с Чиповской в фильме снялись Александр Горчилин, Виктория Исакова. На показе побывали Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Павел Табаков, Федор Бондарчук, Олеся Судзиловская.
«Конференция» режиссера Ивана И. Твердовского
Также на киносмотре была представлена драма «Конференция» Ивана И. Твердовского. На красную дорожку вышли актрисы Наталья Павленкова, Ксения Зуева и Анна Слю и сам режиссер. На премьере побывали Александр Горчилин, Варвара Шмыкова, Сабина Ахмедова, Алена Свиридова, Екатерина Шпица, Дарья Чаруша, Янина Студилина, Юлия Ауг и другие.
Лента рассказывает о последствиях захвата заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Действие картины разворачивается в наши дни. Сюжет строится вокруг женщины, которая возвращается из монастыря, чтобы извиниться за главную ошибку своей жизни: 18 лет назад ей удалось спастись из захваченного зала, но ее муж и двое детей остались там в заложниках.
Еще одним ожидаемым фильмом, который презентовали на кинофестивале в Сочи, стал «Человек из Подольска» Семена Серзина. По сюжету, молодой человек попадает в полицейский участок, где встречает очень интеллигентных сотрудников полиции. Вместо пыток они используют вопросник, который помогает герою разобраться в самом себе. В ленте, участвующей в основном конкурсе «Кинотавра», снялась Виктория Исакова. Премьеру поддержали жена режиссера Таисия Вилкова, Владимир Вдовиченков, Марина Александрова.
31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи 11 сентября и продлится до 18 сентября.