Новая надежда: 13 крутых молодых режиссеров российского кино

Главный вундеркинд от мира современного российского кино, ученик Александра Сокурова, Кантемир Балагов прогремел на весь мир своей «Теснотой», премьера которой состоялась не где-нибудь, а на Каннском фестивале. Тогда 26-летний режиссер поразил всех своей самобытностью, показав жизнь в родном Нальчике через призму времени, национальных особенностей и художественную работу с цветом, которую он продолжил в своей второй ленте — пронзительной драме о молодых фронтовичках «Дылда». Балагов очень трепетно относится к кастингу и всегда стремится найти свежие, интересные, необычные лица. Дарья Жовнер, Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина — с нетерпением ждем, чьи еще таланты откроет нам режиссер, в планах которого новый фильм про Северный Кавказ и сериал о чеченской войне.
В 2018 году на кинофестивале в Выборге победила черная комедия «Папа, сдохни», и хотя картину ждали очень скромные кассовые успехи, тем, кто посмотрел дебют Кирилла Соколова, стало ясно — в российском жанровом кино появился самородок. Из-за ярко выраженного стиля, ловких постановочных решений и обилия брутальных сцен Соколова уже окрестили нашим Гаем Ричи. Но не будем загадывать — новый проект молодого режиссера под названием «Оторви и выбрось» (между прочим, с Анной Михалковой в неожиданном образе крутой бабушки) обещает быть менее кровавым, но еще более увлекательным.
«Русский Бертолуччи» — так прозвали Нигину Сайфуллаеву за ее короткометражки и полнометражный дебют «Как меня зовут», открывший миру хрупких Сашу Бортич и Марину Васильеву. Покорив критиков «легким дыханием» своей первой картины, Сайфуллаева продолжила разбираться в психологии внутрисемейных отношений в ленте «Верность». Провокационная эротическая драма заставила говорить о себе всех и каждого — настолько смелой и в то же время тонкой оказалась эта история о кризисе коммуникации, кажется, впервые в российском кино так откровенно показывающая женский взгляд на секс.
Выпускник ВГИКа Борис Акопов вместе со своим «Быком», неожиданно для всех победившим на «Кинотавре» в прошлом году, вписался в ряд молодых режиссеров, которых объединил страстный интерес к эпохе 1990-х. «Теснота» Балагова, «Хрусталь» Дарьи Жук, «Витька Чеснок» Александра Ханта, «Печень» еще одного вгиковца Ивана Снежкина… Несмотря на тематику, Акопов не стал углубляться в стилизацию, решив делать фильм о молодежи и для молодежи, экспрессивно, нарядно, музыкально и современно. В новом проекте Акопова «Кэт 24» действие развернется уже в современной, но не менее мрачной России — главной героиней станет девушка, погрязшая в криминальном мире эскорт-услуг.
Для Ксении Зуевой карьера в кино началась с ролей в сериалах и короткометражках, а в 2017-м актриса заявила о себе в режиссуре, дебютировав беспросветными «Близкими». Певица окраин, неприглядных дворов и унылых квартир, Зуева погружает зрителей во мрак обычной жизни маленького человека, снимая в эстетике документализма и чернухи, без цензуры и красок. В этом году в конкурсе «Кинотавра» будет представлена ее новая драма об одиночестве «Вмешательство» с Анной Чиповской в роли болезненной девушки, которая влюбляется в своего хирурга.
Набив руку на съемках рекламы и музыкальных клипов, вдохновившись малой формой и лучшими образцами мировой хоррор-фантастики, молодой режиссер Егор Абраменко снял короткометражку о советском космонавте «Пассажир». Спустя три года история выросла в полнометражный «Спутник», главного злодея в котором сыграл Федор Бондарчук — до этого Абраменко работал у него на «Притяжении». Картина, сделанная на стыке фантастического хоррора и крепкой драмы, очень понравилась зарубежной публике, увидевшей в Абраменко чуть ли не нового Ридли Скотта, а в Оксане Акиньшиной — Рипли, героиню Сигурни Уивер из «Чужого». Очень ждем новых проектов Егора и надеемся, что ему удастся воскресить интерес нашего зрителя к фантастике.
Ивану Твердовскому всего 31, а он уже успел снять три полнометражные ленты, получить около сотни наград на кинофестивалях по всему миру и стать одним из лидеров новой волны молодых режиссеров в России. Придя в большое кино из документалистики, в своем дебютном «Классе коррекции» Твердовский экспериментировал со слиянием документальных и игровых приемов. В «Зоологии» — эпатировал выросшим у провинциальной учительницы хвостом. А в «Подбросах» обличал бездушное коррумпированное столичное общество. Впереди у него — кажется, самая взрослая и серьезная картина «Конференция», затрагивающая тему вины и раскаяния через историю женщины, попавшей в заложницы во время теракта на мюзикле «Норд-Ост».
Наталья Меркулова и Алексей Чупов были в нашей стране одними из первых, кто заговорил с больших экранов о сексе свободно, смешно и раскрепощенно. Их киноальманах «Интимные места» смело и провокативно рассказывал о жителях современной Москвы, страдающих от комплексов и проблем в постели. После сценария к грандиозному космическому эпику «Салют-7» пара вернулась в авторское кино с метаморфозной драмой «Человек, который удивил всех», подарив Евгению Цыганову одну их тех сильных ролей, по которым он, кажется, давно изголодался. А в 2020-м Алексей и Наталья успели засветиться в череде громких отечественных сериалов-событий с необычным триллером «Колл-Центр».
Впервые об Алексее Нужном заговорили еще в 2012 году — благодаря Кевину Спейси, который снялся в его короткометражке «Конверт». Сегодня он один из самых перспективных коммерческих режиссеров, его картины «Я худею» и «Громкая связь» — тот редкий пример российских комедий, за которые не стыдно, что уже само по себе большое достижение. Не прощаясь с социальными и духоподъемными, как их называет сам автор, комедиями, в ближайшее время Нужный представит зрителям свой масштабный и зрелищный проект — приключенческую экшен-драму о пожарных «Огонь» с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях.
Достигнув статуса самого успешного и желанного актера страны и заскучав в амплуа вечно красивого героя, Данила Козловский решил пойти дальше и попробовать свои силы в режиссуре. Его «Тренер» оказался очень эмоциональной и искренней лентой, в которой Козловский, не лишивший нас удовольствия любоваться им на экране, сыграл футболиста в отставке, вынужденного тренировать безнадежную провинциальную команду. А осенью на экраны выходит «Чернобыль» — первая большая попытка российского кино осмыслить трагедию 1986 года. Нужно отдать Даниле должное — выступить против неизбежных сравнений с нашумевшим британским сериалом осмелился бы не каждый.
В отличие от социальных драм и военных боевиков, с фильмами ужасов в России исторически как-то не задалось — редкие попытки поэксплуатировать жанр в большинстве случаев оказывались неловкими, вторичными и, прямо скажем, смешными. Святослав Подгаевский — один из тех, кто попробовал исправить это досадное недоразумение, и один из немногих, кому это удалось. С успехом ужастика «Пиковая дама: Черный обряд» Подгаевский вместе с продюсером Иваном Капитоновым запустили новую (и в целом первую) волну российских хорроров («Невеста», «Русалка: Озеро мертвых»), поставив их на поток зрительского интереса и кошелька. С каждым разом им удается снова и снова нащупывать истоки наших страхов, берущих корни из славянского фольклора, сказок и нашего прошлого. Вот и готовящийся хоррор об Иване Грозном — проект по меньшей мере интригующий.
Несмотря на свой возраст, 31-летний Егор Баранов в киноиндустрии уже далеко не новичок. На его счету и эротический триллер с Паулиной Андреевой «Саранча», и стилизованный сериал «Фарца», но главное — именно он был за рулем той самой франшизы о Гоголе с Александром Петровым, вернувшей к жизни российский зрелищный мейнстрим. В 2019-м Егор Баранов поставил амбициозный фантастический боевик «Аванпост», а недавно стало известно о его следующем проекте — реинкарнации Алисы Селезневой в приключенческом фэнтези «Сто лет тому вперед», который, мы уверены, наделает еще много шума.