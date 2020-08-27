Новая надежда: 13 крутых молодых режиссеров российского кино

В отличие от социальных драм и военных боевиков, с фильмами ужасов в России исторически как-то не задалось — редкие попытки поэксплуатировать жанр в большинстве случаев оказывались неловкими, вторичными и, прямо скажем, смешными. Святослав Подгаевский — один из тех, кто попробовал исправить это досадное недоразумение, и один из немногих, кому это удалось. С успехом ужастика «Пиковая дама: Черный обряд» Подгаевский вместе с продюсером Иваном Капитоновым запустили новую (и в целом первую) волну российских хорроров («Невеста», «Русалка: Озеро мертвых»), поставив их на поток зрительского интереса и кошелька. С каждым разом им удается снова и снова нащупывать истоки наших страхов, берущих корни из славянского фольклора, сказок и нашего прошлого. Вот и готовящийся хоррор об Иване Грозном — проект по меньшей мере интригующий.