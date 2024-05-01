«Бременские музыканты» vs «Летучий корабль»: кто и что у кого украл?

Немецкая сказка «Бременские музыканты» и русская «Летучий корабль» изначально не были похожи друг на друга, но «Союзмультфильм» все изменил. Во-первых, два вышедших с разницей в десять лет мультфильма удивительным образом похожи друг на друга сюжетно, во-вторых, они совсем не похожи на сказки, экранизациями которых являются.