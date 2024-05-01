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1 мая 2024, статьяPROсмотреноОбзоры

«Бременские музыканты» vs «Летучий корабль»: кто и что у кого украл?

Продолжаем изучать тему сказок, столь востребованных сегодня отечественными кинематографистами, с экспертами шоу PROсмотрено
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В широком прокате с успехом отгремели сперва «Бременские музыканты» Алексея Нужного, а затем и «Летучий корабль» Ильи Учителя. Мы уже встретились с Учителем-младшим в студии нашего «PROсмотрено» и подробно обсудили его красочный музыкальный фильм. Один из участников этой дискуссии — блогер Илья Карпенко (Just Ilya) — пошел еще дальше: углубился в историю самих сказок-оригиналов и обнаружил между ними много общего.

Немецкая сказка «Бременские музыканты» и русская «Летучий корабль» изначально не были похожи друг на друга, но «Союзмультфильм» все изменил. Во-первых, два вышедших с разницей в десять лет мультфильма удивительным образом похожи друг на друга сюжетно, во-вторых, они совсем не похожи на сказки, экранизациями которых являются.

Почему так получилось? Кто и что у кого украл? И, главное, какое место в этой детективной истории занимают недавние киноадаптации?

Об этом — в новом увлекательном видео, созданном специально для шоу «PROсмотрено».

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