«Летучий корабль» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Сказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя собрала в прокате суммарно более 1 миллиарда рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.
За минувшие выходные лента заработала еще 47,7 миллиона рублей, однако лидером стал фантастический фильм «Сто лет тому вперед» — он собрал 309,2 миллиона рублей за уикенд.
«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма, созданного Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В картине сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер в ролях Ивана и царевны Забавы, а Леонид Ярмольник исполнил роль Царя.
Также в фильме приняли участие Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина воплотила образ ведьмы Леди Джейн, специально созданный для киноэкранизации, а Сергей Гармаш сыграл Водяного.
Накануне стало известно, что кинопрокат в России и СНГ возглавил фильм про Алису Селезневу.