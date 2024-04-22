«Летучий корабль» собрал более 1 млрд рублей в прокате

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356245&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя собрала в прокате суммарно более 1 миллиарда рублей. Об этом пишет портал kinobusiness.com.

За минувшие выходные лента заработала еще 47,7 миллиона рублей, однако лидером стал фантастический фильм «Сто лет тому вперед» — он собрал 309,2 миллиона рублей за уикенд.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма, созданного Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В картине сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер в ролях Ивана и царевны Забавы, а Леонид Ярмольник исполнил роль Царя.

Также в фильме приняли участие Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина воплотила образ ведьмы Леди Джейн, специально созданный для киноэкранизации, а Сергей Гармаш сыграл Водяного.