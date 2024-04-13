Старая сказка vs новый фильм: обсуждаем «Летучий корабль» с его режиссером

Феноменальный успех «Чебурашки» окончательно убедил отечественных кинематографистов в том, что ключ к сердцу русскоязычного зрителя лежит через адаптации для большого экрана классической советской анимации, а она, в свою очередь, основана преимущественно на фольклоре, народных сказках. «Конек-Горбунок», «По щучьему велению», «Бременские музыканты» и, вот, наконец, «Летучий корабль»...