Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 апреля 2024, статьяPROсмотреноОбзоры

Старая сказка vs новый фильм: обсуждаем «Летучий корабль» с его режиссером

Гость нового выпуска нашего шоу PROсмотрено — Илья Учитель
Во время загрузки произошла ошибка.

Феноменальный успех «Чебурашки» окончательно убедил отечественных кинематографистов в том, что ключ к сердцу русскоязычного зрителя лежит через адаптации для большого экрана классической советской анимации, а она, в свою очередь, основана преимущественно на фольклоре, народных сказках. «Конек-Горбунок», «По щучьему велению», «Бременские музыканты» и, вот, наконец, «Летучий корабль»...

Однако, выпуская старый материал для современного зрителя, его необходимо как-то актуализировать, переработать, и здесь возникает множество вопросов, которые ведущий нашего шоу PROсмотрено Александр Шебанов и адресовал режиссеру нового «Летучего корабля» Илье Учителю.

Скорее подключайтесь к напряженной дискуссии!

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Летучий корабль
PROсмотрено
Александр Шебанов
Александр Шебанов
Летучий корабль
Илья Учитель
Илья Учитель
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
Воображаемые друзья
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не говори никому»
Не говори никому
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Темная материя»
Темная материя
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)
Бриджертоны
Трейлер (3 сезон, англ.)
vktrailer-220787057_456356702
Мужчина и женщина
Трейлер
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
Новый год в Березовке
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Горький 53»
Горький 53
Трейлер
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Тур с Иванушками
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь