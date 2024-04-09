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9 апреля 2024, новость

Роберт Дауни-мл. устроил фотосессию в деревне

В новом интервью актер признался, что готов вернуться к роли Железного человека

Роберт Дауни-мл. стал героем нового выпуска журнала Esquire. Фотосессия с голливудским актером прошла на фоне деревенских пейзажей.

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В беседе с журналистами Дауни-мл. рассказал, что готов вернуться к роли Железного человека во франшизе «Мстители», которая принесла ему большой успех.

«Я бы с радостью вернулся [к роли Железного человека]. Это неотъемлемая часть моей ДНК. Эта роль выбрала меня», — признался актер.

Также он прокомментировал свое участие в фильме «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. За работу в этом проекте актер получил премию «Оскар». 

«Я знал, что играть Штрауса в “Оппенгеймере” будет все равно, что выковыривать мух из перца, что это будет чрезвычайно требовательная работа», — заключил Роберт Дауни-мл. 

Напомним, именно работа в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» принесла Роберту Дауни-мл. его первую статуэтку «Оскар».

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