Роберт Дауни-мл. устроил фотосессию в деревне

Роберт Дауни-мл. стал героем нового выпуска журнала Esquire. Фотосессия с голливудским актером прошла на фоне деревенских пейзажей.
В беседе с журналистами Дауни-мл. рассказал, что готов вернуться к роли Железного человека во франшизе «Мстители», которая принесла ему большой успех.
«Я бы с радостью вернулся [к роли Железного человека]. Это неотъемлемая часть моей ДНК. Эта роль выбрала меня», — признался актер.
Также он прокомментировал свое участие в фильме «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. За работу в этом проекте актер получил премию «Оскар».
«Я знал, что играть Штрауса в “Оппенгеймере” будет все равно, что выковыривать мух из перца, что это будет чрезвычайно требовательная работа», — заключил Роберт Дауни-мл.
Напомним, именно работа в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» принесла Роберту Дауни-мл. его первую статуэтку «Оскар».