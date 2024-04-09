Роберт Дауни-мл. устроил фотосессию в деревне

Роберт Дауни-мл. стал героем нового выпуска журнала Esquire. Фотосессия с голливудским актером прошла на фоне деревенских пейзажей.

<div id="vk_post_-48064554_45477"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45477", -48064554, 45477, 'fSWxZnGlqj6aDpzU1BtRZZxG5V4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В беседе с журналистами Дауни-мл. рассказал, что готов вернуться к роли Железного человека во франшизе «Мстители», которая принесла ему большой успех.

«Я бы с радостью вернулся [к роли Железного человека]. Это неотъемлемая часть моей ДНК. Эта роль выбрала меня», — признался актер.

Также он прокомментировал свое участие в фильме «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. За работу в этом проекте актер получил премию «Оскар».

«Я знал, что играть Штрауса в “Оппенгеймере” будет все равно, что выковыривать мух из перца, что это будет чрезвычайно требовательная работа», — заключил Роберт Дауни-мл.