Роберт Дауни-мл. получил свой первый «Оскар»

Актер Роберт Дауни-мл. впервые получил премию «Оскар» — на 96-й церемонии вручения он взял награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Об этом сообщила газета The Guardian.

Кинокартина рассказывает биографию американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который в годы Второй мировой войны был руководителем тайной программы по разработке ядерного оружия под названием Манхэттенский проект. Дауни-мл. сыграл противника Оппенгеймера, политика и сторонника расширения ядерной программы Льюиса Штрауса.

До этого Дауни-младший был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Чаплин» в 1993 году и за лучшую мужскую роль второго плана в «Солдатах неудачи» в 2009 году, однако оба раза награду он не получил.