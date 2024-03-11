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11 марта 2024, новость

Роберт Дауни-мл. получил свой первый «Оскар»

Ранее актер номинировался на премию дважды — в 1993 и 2009 годах
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. | Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Дауни-мл. впервые получил премию «Оскар» — на 96-й церемонии вручения он взял награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Об этом сообщила газета The Guardian.

Актер удостоился награды за свою роль в фильме режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Конкуренцию ему составили Райан ГослингБарби»), Роберт Де НироУбийцы цветочной луны»), Стерлинг К. БраунАмериканское чтиво») и Марк РуффалоБедные-несчастные»).

Кинокартина рассказывает биографию американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который в годы Второй мировой войны был руководителем тайной программы по разработке ядерного оружия под названием Манхэттенский проект. Дауни-мл. сыграл противника Оппенгеймера, политика и сторонника расширения ядерной программы Льюиса Штрауса.

До этого Дауни-младший был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Чаплин» в 1993 году и за лучшую мужскую роль второго плана в «Солдатах неудачи» в 2009 году, однако оба раза награду он не получил.

Премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана на 96-й церемонии получила актриса Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме режиссера Александра Пэйна «Оставленные». Артистка сыграла шеф-повара школы Мэри Лэмб, которая переживает потерю сына, погибшего во Вьетнаме.

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