«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ

Картина « Летучий корабль » российского режиссера Ильи Учителя снова возглавила прокат в России и СНГ. Об этом сообщает портал Kinobusiness.com.

На второй строчке в прокате оказался фильм о верной собаке «Артур, ты король» с 38,3 млн рублей. На третьем месте — картина «Золото Умальты» о нападении на караван золотопромышленной компании с 30,6 млн рублей.