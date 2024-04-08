«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ

Картина «Летучий корабль» российского режиссера Ильи Учителя снова возглавила прокат в России и СНГ. Об этом сообщает портал Kinobusiness.com.
В период с 4 по 7 апреля фильм собрал 137,8 млн рублей.
«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма, созданного Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В картине сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер в ролях Ивана и царевны Забавы, а Леонид Ярмольник исполнил роль Царя. Также в фильме приняли участие Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина воплотила образ ведьмы Леди Джейн, специально созданный для киноэкранизации, а Сергей Гармаш сыграл Водяного.
На второй строчке в прокате оказался фильм о верной собаке «Артур, ты король» с 38,3 млн рублей. На третьем месте — картина «Золото Умальты» о нападении на караван золотопромышленной компании с 30,6 млн рублей.