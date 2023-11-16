Майкл Линдси возглавляет команду экстремалов, которые отправляются в опасное путешествие по джунглям и горным перевалам Южной Америки. По дороге они встречают бродячего пса, который получает кличку Артур и становится полноценным членом команды. Но когда их приключение заканчивается, наступает время искать Артуру новый дом.

Сюжет фильма «Артур — ты король» (2024) основан на бестселлере Михаэля Линднорда «Артур: собака, которая пересекла джунгли, чтобы найти дом».