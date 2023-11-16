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Артур — ты король (2024)

Arthur the King

2024драмакомедияприключения

Сюжет фильма «Артур — ты король»

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Майкл Линдси возглавляет команду экстремалов, которые отправляются в опасное путешествие по джунглям и горным перевалам Южной Америки. По дороге они встречают бродячего пса, который получает кличку Артур и становится полноценным членом команды. Но когда их приключение заканчивается, наступает время искать Артуру новый дом.

Сюжет фильма «Артур — ты король» (2024) основан на бестселлере Михаэля Линднорда «Артур: собака, которая пересекла джунгли, чтобы найти дом».

Режиссер

Саймон Селлан Джоунс

В ролях

Марк Уолберг, Натали Эммануэль, Симу Лю, Майкл Лэндис, Пол Гилфойл, Роб Коллинс, Шэрон Галлардо, Заманта Диас, Алани Илонгве, Виктор Акерблом

Страна

США

Премьера

22 февраля 2024 (РФ)
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