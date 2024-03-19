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Золото Умальты

Золото Умальты (2024)

2024боевиквестернисторическийприключения

Сюжет фильма «Золото Умальты»

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1917 год. Петербургский золотопромышленник Булыгин едет в Хабаровск, чтобы вернуть украденное золото. Он убежден, что люди в шаманских масках, которые напали на обоз, убили охрану и похитили 40 пудов драгоценного металла, относятся к племени кочевых тунгусов. Булыгин набирает отряд головорезов, чтобы отвоевать украденное и отомстить. Но на золото претендует не только он.

«Золото Умальты» (2024) — истерн, основанный на реальных событиях. Главные роли в фильме сыграли Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Павел Деревянко.

Режиссер

Андрей Богатырев

В ролях

Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Павел Деревянко, Вольфганг Черни, Евгений Антропов, Михаил Горевой, Денис Кузнецов, Иван Купреенко, Дмитрий Хасис, Даулет Абдыгапаров, Наталия Валькович

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

26
Кадр из Золото Умальты
Кадр из Золото Умальты
Кадр из Золото Умальты
Кадр из Золото Умальты
Кадр из Золото Умальты
26
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Золото Умальты (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Золото Умальты. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Золото Умальты, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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