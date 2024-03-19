1917 год. Петербургский золотопромышленник Булыгин едет в Хабаровск, чтобы вернуть украденное золото. Он убежден, что люди в шаманских масках, которые напали на обоз, убили охрану и похитили 40 пудов драгоценного металла, относятся к племени кочевых тунгусов. Булыгин набирает отряд головорезов, чтобы отвоевать украденное и отомстить. Но на золото претендует не только он.

«Золото Умальты» (2024) — истерн, основанный на реальных событиях. Главные роли в фильме сыграли Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Павел Деревянко.