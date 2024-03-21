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21 марта 2024, новость

Фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Воздух» покажут на Кубе

На Кубе пройдет Фестиваль российского кино
Кадр из фильма «Воздух»
Кадр из фильма «Воздух»

На Кубе с 3 по 7 апреля 2024 года пройдет Фестиваль российского кино (Russian Film Festival). Об этом сообщает Роскино.

В кинотеатрах Гаваны Yara и Acapulco бесплатно покажут военно-историческую драму «Воздух» Алексея Германа-мл., снятый в космосе фильм Клима Шипенко «Вызов», киносказку «По щучьему велению» Александра Войтинского, комедию Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», спортивную драму «Чемпион мира» Алексея Сидорова, мелодраму «Я делаю шаг» Ольги Акатьевой и фильм-катастрофу «Снегирь» Бориса Хлебникова.

«Истории мужества, несгибаемой воли, преодоления себя в непростых обстоятельствах, когда наиболее ярко проявляется знаменитый "русский характер"», — так описывают программу организаторы.

Картины покажут на русском языке с испанскими субтитрами.

«Кубинская аудитория давно знакома с советским и российским кинематографом. Сегодня мы видим, что в республике ценят русскую культуру, открываются новые центры изучения русского языка. Поэтому мы с большим воодушевлением продолжаем традицию проведения на Кубе показов российского кино», — говорит министр культуры России Ольга Любимова.

Кроме того, в рамках мероприятия подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве между Госфильмофондом России и Кубинским институтом киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК). Совместно они будут заниматься изучением и популяризацией произведений русского, советского и российского кинематографа на Кубе, разработкой и реализацией совместных проектов в области кино.

Накануне «Зона интересов» стала лауреатом премии «Оскар» как лучший зарубежный фильм.

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