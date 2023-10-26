Воздух (2023)

В смешанный авиационный полк прибывает подразделение девушек — одних из первых летчиц на фронте, совсем юных, еще не до конца понимающих, что такое война. Каждый день им приходится выживать в тяжелом мужском мире, доказывая, что они ничем не хуже мужчин. Одна из девушек — Женя, непростой судьбой наученная сдерживать чувства и не привязываться к людям, чтобы не страдать от боли утраты. Она лишь хочет хорошо летать, побеждать противника и сливаться с воздухом, ветром, самолетом в одно целое. Пока вокруг нее остается все меньше живых, Женя становится лучшим летчиком полка.

«Воздух» — драма Алексея Германа-мл. о девушках-летчицах на фронте во время Великой Отечественной войны с Анастасией Талызиной, Аглаей Тарасовой, Сергеем Безруковым и Еленой Лядовой в главных ролях.