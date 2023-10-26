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Воздух (2023)

20232 ч. 31 мин.драмавоенный

Сюжет фильма «Воздух»

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В смешанный авиационный полк прибывает подразделение девушек — одних из первых летчиц на фронте, совсем юных, еще не до конца понимающих, что такое война. Каждый день им приходится выживать в тяжелом мужском мире, доказывая, что они ничем не хуже мужчин. Одна из девушек — Женя, непростой судьбой наученная сдерживать чувства и не привязываться к людям, чтобы не страдать от боли утраты. Она лишь хочет хорошо летать, побеждать противника и сливаться с воздухом, ветром, самолетом в одно целое. Пока вокруг нее остается все меньше живых, Женя становится лучшим летчиком полка.

«Воздух» — драма Алексея Германа-мл. о девушках-летчицах на фронте во время Великой Отечественной войны с Анастасией Талызиной, Аглаей Тарасовой, Сергеем Безруковым и Еленой Лядовой в главных ролях.

Режиссер

Алексей Герман-мл.

В ролях

Анастасия Талызина, Кристина Лапшина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Кристина Исайкина-Бергер, Полина Дудкина, Петр Логачев, Ксения Попова-Пендерецкая, Филипп Дьячков, Дарья Шевелько, Андрей Кондратьев, Алена Митюшкина, Юлия Шишова, Игорь Митюшкин

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер

Кадры

11
11
фотографий
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