Гослинг, песик и триумф «Оппенгеймера»: как прошел «Оскар 2024»

Красная дорожка

Лучший фильм и еще 6 наград для «Оппенгеймера»

Другие победители

Гослинг зажигает, несмотря на провал «Барби»

Представленная в семи категориях «Барби» Греты Гервиг удостоилась победы только в одной — лучшей песней стала композиция What was I made for, а ее исполнительница, 22-летняя Билли Айлиш оказалась самой молодой двукратной обладательницей «Оскара» (у Айлиш также есть «Оскар» за песню к фильму «Не время умирать»).