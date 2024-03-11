Гослинг, песик и триумф «Оппенгеймера»: как прошел «Оскар 2024»

В Лос-Анджелесе в 96-й раз объявили лауреатов премии «Оскар». Вручение наград Американской киноакадемии традиционно состоялось в театре Dolby.

Красная дорожка

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Ведущим церемонии уже в четвертый раз стал комик Джимми Киммел.

Не пропустил награждение и всеобщий любимец — сыгравший в «Анатомии падения» пес Месси, оказавшийся самым внимательным зрителем церемонии.

Лучший фильм и еще 6 наград для «Оппенгеймера»

Кристофер Нолан с женой и наградами | Источник: Legion-Media.ru

Как и предсказывалось, победу в главных номинациях, включая лучший фильм и режиссера, одержала биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Киллиан Мерфи, сыгравший «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера, получил приз за лучшую мужскую роль, а лучшим актером второго плана стал Роберт Дауни-мл., исполнивший роль антагониста Льюиса Штрауса и впервые в своей карьере удостоившийся престижной кинонаграды.

Кроме того, лента Нолана забрала призы за операторскую работу, саундтрек и монтаж.

Другие победители

Роберт Дауни-мл., Давайн Джой Рэндольф, Эмма Стоун и Киллиан Мерфи | Источник: Legion-Media.ru

Лучшим международным фильмом стала «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Призом за лучший сценарий наградили победителя Каннского кинофестиваля 2023, драму Жюстин Трие «Анатомия падения». В номинации «Лучший адаптированный сценарий» выиграла сатирическая комедия Корда Джефферсона «Американское чтиво».

За лучшие визуальные эффекты академики отметили японский фантастический фильм «Годзилла −1.0». Эстетскую драму Лантимоса «Бедные-несчастные», помимо актерской номинации, наградили за работу художника-постановщика, грим и прически, а также за лучшие костюмы.

Чтобы представить номинантов в последней категории, актер Джон Сина вышел на сцену голым.

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Гослинг зажигает, несмотря на провал «Барби»

Представленная в семи категориях «Барби» Греты Гервиг удостоилась победы только в одной — лучшей песней стала композиция What was I made for, а ее исполнительница, 22-летняя Билли Айлиш оказалась самой молодой двукратной обладательницей «Оскара» (у Айлиш также есть «Оскар» за песню к фильму «Не время умирать»).

В перерыве между объявлениями победителей Райан Гослинг зажигательно исполнил на сцене другой хит из «Барби» — песню I"m Just Ken, также номинированную на «Оскар».

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Отметим, что фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», номинировавшийся в десяти категориях, не получил ни одной награды. Любопытно, что сыгравшая у Скорсезе Лили Гладстоун считалась главной конкуренткой Эммы Стоун в номинации за главную женскую роль — в случае победы она стала бы первой оскароносной актрисой индейского происхождения.

Также без призов остались драма Брэдли Купера «Маэстро» и мелодрама Селин Сон «Прошлые жизни».