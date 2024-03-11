Гослинг, песик и триумф «Оппенгеймера»: как прошел «Оскар 2024»

В Лос-Анджелесе в 96-й раз объявили лауреатов премии «Оскар». Вручение наград Американской киноакадемии традиционно состоялось в театре Dolby.
Красная дорожка
По знаменитой красной дорожке прошлись голливудские звезды и главные кинематографисты года. Гостями церемонии стали Марго Робби, Шарлиз Терон, Райан Гослинг, Эмили Блант, Флоренс Пью, Дженнифер Лоуренс, Аня Тейлор-Джой, Зендая, Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Дуэйн Джонсон, Ева Лонгория и другие.
Ведущим церемонии уже в четвертый раз стал комик Джимми Киммел.
Не пропустил награждение и всеобщий любимец — сыгравший в «Анатомии падения» пес Месси, оказавшийся самым внимательным зрителем церемонии.
Лучший фильм и еще 6 наград для «Оппенгеймера»
Как и предсказывалось, победу в главных номинациях, включая лучший фильм и режиссера, одержала биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Киллиан Мерфи, сыгравший «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера, получил приз за лучшую мужскую роль, а лучшим актером второго плана стал Роберт Дауни-мл., исполнивший роль антагониста Льюиса Штрауса и впервые в своей карьере удостоившийся престижной кинонаграды.
Кроме того, лента Нолана забрала призы за операторскую работу, саундтрек и монтаж.
Другие победители
Приз за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун, сыгравшей в картине Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Лучшей актрисой второго плана признали Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).
Лучшим международным фильмом стала «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Призом за лучший сценарий наградили победителя Каннского кинофестиваля 2023, драму Жюстин Трие «Анатомия падения». В номинации «Лучший адаптированный сценарий» выиграла сатирическая комедия Корда Джефферсона «Американское чтиво».
Уэс Андерсон получил свой первый «Оскар» за короткометражный фильм «Чудесная история Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. А для Хаяо Миядзаки статуэтка за анимационную ленту «Мальчик и птица» стала уже третьей наградой от киноакадемиков в его карьере.
За лучшие визуальные эффекты академики отметили японский фантастический фильм «Годзилла −1.0». Эстетскую драму Лантимоса «Бедные-несчастные», помимо актерской номинации, наградили за работу художника-постановщика, грим и прически, а также за лучшие костюмы.
Чтобы представить номинантов в последней категории, актер Джон Сина вышел на сцену голым.
Гослинг зажигает, несмотря на провал «Барби»
Представленная в семи категориях «Барби» Греты Гервиг удостоилась победы только в одной — лучшей песней стала композиция What was I made for, а ее исполнительница, 22-летняя Билли Айлиш оказалась самой молодой двукратной обладательницей «Оскара» (у Айлиш также есть «Оскар» за песню к фильму «Не время умирать»).
В перерыве между объявлениями победителей Райан Гослинг зажигательно исполнил на сцене другой хит из «Барби» — песню I"m Just Ken, также номинированную на «Оскар».
Отметим, что фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», номинировавшийся в десяти категориях, не получил ни одной награды. Любопытно, что сыгравшая у Скорсезе Лили Гладстоун считалась главной конкуренткой Эммы Стоун в номинации за главную женскую роль — в случае победы она стала бы первой оскароносной актрисой индейского происхождения.
Также без призов остались драма Брэдли Купера «Маэстро» и мелодрама Селин Сон «Прошлые жизни».
Премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2024 году получили режиссер Мэл Брукс («Космические яйца», «Молодой Франкенштейн»), актриса Анджела Бассетт («На что способна любовь», «Черная пантера») и киномонтажер Кэрол Литтлтон («Бенни и Джун», «Инопланетянин»).