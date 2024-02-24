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24 февраля 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

7 неочевидных фильмов, которые помогут лучше понять мужчин

Чего хотят мужчины? Пытаемся разобраться в особенностях мужского мировосприятия с помощью мирового кинематографа. От Бонда до Феллини — пересматриваем отличные фильмы про (и для) мужчин

«Отрочество»

Фильм о взрослении мальчика Мейсона Ричард Линклейтер снимал на протяжении 12 лет, периодически переписывая сценарий. В «Отрочестве» происходит сразу «все и ничего», поэтому основную линию выделить трудно.

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Зритель наблюдает за разрозненными событиями из жизни Мейсона от его шестилетнего возраста до первого дня в колледже. Развод родителей из-за алкоголизма отца, ссоры со старшей сестрой, первый поцелуй с девушкой… Трудный процесс превращения милого мальчика в неказистого подростка, а затем в молодого мужчину.

Итан Хоук, сыгравший отца Мейсона, метко назвал фильм «очень толстовским». Его надо обязательно посмотреть всем женщинам, которые иногда забывают о том, что мужчинам тоже хочется заботы и сострадания.

«Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»

Без классического вестерна в контексте мужских фильмов мы никак не можем обойтись, и тут лучше обратиться к настоящей классике жанра — бадди-муви о крепкой мужской дружбе на Диком Западе.

Пол Ньюман и Роберт Редфорд играют бандитов-напарников, которые грабят банки и грузовые поезда. Стрельба, погони, ядреные шуточки и блистательный актерский тандем — историю Буча Кэссиди и Сандэнса Кида невозможно не полюбить.

«Восемь с половиной»

Наверняка каждый мужчина хоть раз мечтал о том, чтобы окружить себя множеством женщин, подобно султану. Гарем при этом кажется метафорой рая. Но в реальности даже две женщины способны превратить жизнь мужчины в ад. Федерико Феллини, всю жизнь, кстати, проживший с любимой Джульеттой Мазиной, это понимал.

В его фильме «Восемь с половиной» герой Марчелло Мастроянни мечется между любовницей, женой и актрисой, своим недостижимым идеалом. Истощенный безуспешными попытками увязать их всех вместе, Гвидо силой воображения помещает всех женщин своей жизни в одно пространство. Они радостно щебечут и кружат вокруг него. Инь вновь одолевает ян.

7.7
Восемь с половиной
1963/Италия, Франция16+драмафэнтези
Моя оценка

«Казино Рояль»

Женщины склонны завидовать мужской самооценке. Мол, самая прекрасная девушка вечно в себе сомневается, а какой-нибудь малопривлекательный парень ходит с видом самодовольного индюка. Но, поверьте, на самом деле все мужчины, даже нарциссы, в глубине души мечтают быть эдаким Джеймсом Бондом: авантюристом в идеальном костюме, предпочитающем решать конфликты не словами, а кулаками.

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Его страсть — дорогой алкоголь, рулетка и красивые женщины. Нас, в общем-то, все устраивает в этой пасторальной картине, кроме эмоциональной черствости Бонда. По этой причине мы и выбрали из всей бондианы серию «Казино Рояль», где суровый агент Ее Величества впервые дает слабину и влюбляется в неотразимую Еву Грин.

«Полеты во сне и наяву»

Тончайший советский фильм Романа Балаяна о мужском кризисе среднего возраста. Роль Сергея Макарова, который накануне 40-летия понимает, что его тошнит от жены, любовницы, работы и друзей, стала не самой популярной, но уж точно одной из лучших в карьере Олега Янковского.

Традиционно считается, что старость — бич женщин, которые начинают вести борьбу за молодость лет примерно с двадцати, а мужчина, как коньяк, хорошеет с годами. На деле же приближающаяся старость становится настоящей трагедией именно для мужчины. Узрев первые признаки дряхлости, он начинает дурнеть и мрачнеть, а выйдя на пенсию, очень быстро увядает. Если ему, конечно, не удается найти тот самый смысл жизни, который так отчаянно и ищет герой Янковского в «Полетах во сне и наяву».

«Стыд»

Безупречно снятая трагедия о секс-аддикции «Стыд» с Майклом Фассбендером в главной роли ответит на вопрос, который мучит многих женщин. Неужели мужчины все время думают о сексе? Оказывается, что нет. Иногда они еще этим самым сексом занимаются, тогда думать о нем им просто недосуг. Но со временем и сам секс может начать навевать скуку. И Стив Маккуин четко это демонстрирует.

6.5
Стыд
2011/Великобритания18+драмаэротика
Моя оценка

«На гребне волны»

«Нет ничего трагичного в том, чтобы умереть, занимаясь любимым делом», — говорит красивый, как античный бог, Патрик Суэйзи, стряхивая океанскую соль со своей белокурой шевелюры. И с ним сложно не согласиться — даже тем мужчинам, которые немножко умирают каждое утро, трясясь в вагоне метро по пути на «любимую» работу.

Ведь в душе они уверены, что в любой момент могут все бросить и запросто уехать навстречу приключениям, гордо взобраться на гору или доску для серфинга. И обрести ее — такую долгожданную свободу. И «На гребне волны» — ода безусловной свободе, внешней и внутренней, свободе оставаться собой, рискуя всем, что дорого, поддавшись куражу.

7.8
На гребне волны
1991/США, Япония16+триллербоевиккриминал
Моя оценка
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