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14 февраля 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

5 фильмов о любви, которые не стоит смотреть в День святого Валентина

Для тех, кто проводит 14 февраля без сантиментов, мы выбрали фильмы, в которых любви сопутствует горькая правда об отношениях, далеко не всегда таких прекрасных, как нам бы хотелось. Смотреть их, конечно, стоит — но точно не под романтическое настроение

«Дорога перемен»

Фрэнк и Эйприл Уиллер уже семь лет живут с двумя детьми в одном из пригородов Нью-Йорка. Оба стремятся к чему-то большему, чем домашние обеды в компании простодушных соседей, восхищающихся умом, красотой и талантами Уиллеров. За фасадом их счастливого брака саднит чувство неудовлетворенности, которое ненадолго затихает благодаря идее переехать в Париж. Но воплотить мечту в реальность оказывается несколько труднее, чем ожидалось.

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«Дорога перемен» — второй совместный фильм Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет после «Титаника». С выходом картины многие шутили, что Сэм Мендес снял фантазию о том, какое будущее ждало бы Джека и Розу, если бы на той злополучной деревяшке все-таки хватило места для двоих. Романтика кончилась вместе с окрыляющей молодостью, потонув в бытовых проблемах, раздражении, ссорах и изменах. «Дорога перемен» — совсем не то кино, которое хочется смотреть в состоянии нежной влюбленности.

«Аннетт»

Генри — стендап-комик, шоумен и провокатор. Энн — утонченная оперная певица. Вместе они — одна из самых красивых и счастливых селебрити-пар Лос-Анджелеса. Но после рождения их дочери Аннетт жизнь молодой семьи все меньше напоминает сказку. Энн начинает чувствовать, что с Генри что-то происходит — комик все глубже погружается в саморазрушение.

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«Аннетт» Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр — это рок-опера в грандиозной постановке, нетривиальный постмодернистский мюзикл о трагической любви и, прежде всего, личная история режиссера, творца с невыносимым характером, съедаемого глубоким чувством вины. История, которая способна не только изумить своей красотой и неординарностью, но и накрыть депрессией и ужасом от того, во что рискует превратиться жизнь супругов, если кто-то зациклится лишь на себе.

5.3
Аннетт
2021/США, Бельгия, Германия, Мексика, Франция, Швейцария, Япония18+драмамелодрамамюзикл
Моя оценка

«Брачная история»

Снова Адам Драйвер, снова история кризиса, настигшего некогда влюбленную пару творцов. Чарли и Николь Барбер живут в Нью-Йорке, где он ставит спектакли в небольшом театре. Николь когда-то была его главной актрисой, теперь же она чувствует, что посвятила мужу всю жизнь и больше не принадлежит себе.

Приняв предложение о съемках в родном Лос-Анджелесе, она переезжает туда вместе с маленьким сыном и решает, что для Чарли в ее новой жизни места нет. Но Чарли не готов так просто отпустить жену и ребенка. Перед героями встает вопрос опеки. Так начинается тяжелый процесс развода, разрывающий сердца обоим супругам.

Кадр из фильма «Брачная история»

«Брачная история» Ноа Баумбака препарирует супружеские отношения, вскрывая болевые точки, рано или поздно воспаляющиеся в любой паре, отнюдь не только творческой. Пронзительная драма о болезненном разрыве, в котором нет одной виноватой стороны, на пределе эмоций сыграна дуэтом Драйвера и Скарлетт Йоханссон, по очереди выплескивающих с экрана боль своих героев. После просмотра «Брачной истории» вспоминаются близкие (и в чем-то более тонкие) ее родственники — советские драмы «Опасный возраст» и «С любимыми не расставайтесь».

«Прошлой ночью в Нью-Йорке»

Майкл и Джоанна (Сэм Уортингтон и Кира Найтли) счастливы, успешны, молоды и любят друг друга. Однажды на вечеринке Джоанне кажется, что Майкл флиртует со свой коллегой, красоткой Лаурой (Ева Мендес). Она срывается и закатывает скандал, а на то, чтобы помириться, времени уже нет — на следующее утро он уезжает в командировку, а вместе с ним и та самая Лаура. Джоанна, между тем, встречается со старым другом, французским писателем Алексом (Гийом Кане), так кстати оказавшимся в Нью-Йорке…

7.4
Прошлой ночью в Нью-Йорке
2009/США, Франция16+драмамелодрама
Моя оценка

Непроговоренные обиды, невыясненные отношения, сомнения в себе и друг в друге — все, что затрагивает лента «Прошлой ночью в Нью-Йорке», тоже в той или иной степени становится знакомо двум людям, однажды соединившим свои жизни. Поразмышлять о том, что для вас измена — только лишь физическая близость или духовное единение, — полезно и интересно, но может привести к неожиданным для обоих выводам.

«Аритмия»

Талантливый врач скорой помощи Олег живет от вызова до вызова, не замечая, как в этой рабочей суматохе рушится его собственный брак. Со своей женой Катей, врачом приемного покоя, они вместе еще с института, живут в тесной однушке, которая однажды становится слишком тесной — но не для их огромной любви, а для Кати, чувствующей, что любви этой будто бы больше и нет.

7.9
Аритмия
2017/Россия18+драмамелодрама
Моя оценка

«Аритмия» Бориса Хлебникова соединяет производственную медицинскую драму и душераздирающую историю о двух сердцах, переставших биться в унисон. Вся горечь этой трагикомедии — в глазах героя Александра Яценко, в которые невозможно смотреть без слез. Так же, как он смотрит на танцующую Катю в один из редких моментов беззаботности, сияющую и смешную, такую, какой она, да и он сам были когда-то давно, когда лужи еще не покрыл лед, а рабочий хаос не вытеснил все остальное. И все же — иногда нужно просто попытаться поговорить, даже сквозь боль и бесконечную усталость.

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