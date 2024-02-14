5 фильмов о любви, которые не стоит смотреть в День святого Валентина

«Дорога перемен»
Фрэнк и Эйприл Уиллер уже семь лет живут с двумя детьми в одном из пригородов Нью-Йорка. Оба стремятся к чему-то большему, чем домашние обеды в компании простодушных соседей, восхищающихся умом, красотой и талантами Уиллеров. За фасадом их счастливого брака саднит чувство неудовлетворенности, которое ненадолго затихает благодаря идее переехать в Париж. Но воплотить мечту в реальность оказывается несколько труднее, чем ожидалось.
«Дорога перемен» — второй совместный фильм Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет после «Титаника». С выходом картины многие шутили, что Сэм Мендес снял фантазию о том, какое будущее ждало бы Джека и Розу, если бы на той злополучной деревяшке все-таки хватило места для двоих. Романтика кончилась вместе с окрыляющей молодостью, потонув в бытовых проблемах, раздражении, ссорах и изменах. «Дорога перемен» — совсем не то кино, которое хочется смотреть в состоянии нежной влюбленности.
«Аннетт»
Генри — стендап-комик, шоумен и провокатор. Энн — утонченная оперная певица. Вместе они — одна из самых красивых и счастливых селебрити-пар Лос-Анджелеса. Но после рождения их дочери Аннетт жизнь молодой семьи все меньше напоминает сказку. Энн начинает чувствовать, что с Генри что-то происходит — комик все глубже погружается в саморазрушение.
«Аннетт» Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр — это рок-опера в грандиозной постановке, нетривиальный постмодернистский мюзикл о трагической любви и, прежде всего, личная история режиссера, творца с невыносимым характером, съедаемого глубоким чувством вины. История, которая способна не только изумить своей красотой и неординарностью, но и накрыть депрессией и ужасом от того, во что рискует превратиться жизнь супругов, если кто-то зациклится лишь на себе.
«Брачная история»
Снова Адам Драйвер, снова история кризиса, настигшего некогда влюбленную пару творцов. Чарли и Николь Барбер живут в Нью-Йорке, где он ставит спектакли в небольшом театре. Николь когда-то была его главной актрисой, теперь же она чувствует, что посвятила мужу всю жизнь и больше не принадлежит себе.
Приняв предложение о съемках в родном Лос-Анджелесе, она переезжает туда вместе с маленьким сыном и решает, что для Чарли в ее новой жизни места нет. Но Чарли не готов так просто отпустить жену и ребенка. Перед героями встает вопрос опеки. Так начинается тяжелый процесс развода, разрывающий сердца обоим супругам.
«Брачная история» Ноа Баумбака препарирует супружеские отношения, вскрывая болевые точки, рано или поздно воспаляющиеся в любой паре, отнюдь не только творческой. Пронзительная драма о болезненном разрыве, в котором нет одной виноватой стороны, на пределе эмоций сыграна дуэтом Драйвера и Скарлетт Йоханссон, по очереди выплескивающих с экрана боль своих героев. После просмотра «Брачной истории» вспоминаются близкие (и в чем-то более тонкие) ее родственники — советские драмы «Опасный возраст» и «С любимыми не расставайтесь».
«Прошлой ночью в Нью-Йорке»
Майкл и Джоанна (Сэм Уортингтон и Кира Найтли) счастливы, успешны, молоды и любят друг друга. Однажды на вечеринке Джоанне кажется, что Майкл флиртует со свой коллегой, красоткой Лаурой (Ева Мендес). Она срывается и закатывает скандал, а на то, чтобы помириться, времени уже нет — на следующее утро он уезжает в командировку, а вместе с ним и та самая Лаура. Джоанна, между тем, встречается со старым другом, французским писателем Алексом (Гийом Кане), так кстати оказавшимся в Нью-Йорке…
Непроговоренные обиды, невыясненные отношения, сомнения в себе и друг в друге — все, что затрагивает лента «Прошлой ночью в Нью-Йорке», тоже в той или иной степени становится знакомо двум людям, однажды соединившим свои жизни. Поразмышлять о том, что для вас измена — только лишь физическая близость или духовное единение, — полезно и интересно, но может привести к неожиданным для обоих выводам.
«Аритмия»
Талантливый врач скорой помощи Олег живет от вызова до вызова, не замечая, как в этой рабочей суматохе рушится его собственный брак. Со своей женой Катей, врачом приемного покоя, они вместе еще с института, живут в тесной однушке, которая однажды становится слишком тесной — но не для их огромной любви, а для Кати, чувствующей, что любви этой будто бы больше и нет.
«Аритмия» Бориса Хлебникова соединяет производственную медицинскую драму и душераздирающую историю о двух сердцах, переставших биться в унисон. Вся горечь этой трагикомедии — в глазах героя Александра Яценко, в которые невозможно смотреть без слез. Так же, как он смотрит на танцующую Катю в один из редких моментов беззаботности, сияющую и смешную, такую, какой она, да и он сам были когда-то давно, когда лужи еще не покрыл лед, а рабочий хаос не вытеснил все остальное. И все же — иногда нужно просто попытаться поговорить, даже сквозь боль и бесконечную усталость.