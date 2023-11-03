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3 ноября 2023, новость

Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца

Сообщается, что причиной такого решения стали большие убытки компании
Юлия Меньшова | Источник: PersonaStars

Актриса Юлия Меньшова закрыла студию «Жанр» своего отца и режиссера фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Об этом сообщает Life co ccылкой на Shot.

Причиной закрытия стали убытки компании: в 2021 году ООО «Киностудия “Жанр”» потеряла 1,5 млн рублей чистой прибыли. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, бизнес Меньшова ликвидировали еще 27 февраля 2023 года.

Владимир Меньшов открыл студию в 1994 году, а когда режиссера не стало, то по 26% компании перешли к вдове актрисе Вере Алентовой и дочери Юлии Меньшовой. Последняя решила закрыть компанию отца из-за убытков.

Напомним, Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля 2021-го на 82-м году жизни от последствий перенесенного коронавируса. Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера Меньшов начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах.

Ранее Юлия Меньшова почтила память отца в день его смерти. В своем Telegram-канале 53-летняя телеведущая опубликовала последнее видео с ним, сделанное во время семейной фотосессии. 

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