Юлия Меньшова опубликовала последнее видео с отцом

Юлия Меньшова почтила память отца в день его смерти. В своем Telegram-канале 53-летняя телеведущая опубликовала последнее видео с Владимиром Меньшовым, которое было сделано во время семейной фотосессии. Режиссер скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни от последствий перенесенного коронавируса.

Также бывшая ведущая шоу «Сегодня вечером» показала совместное фото с отцом.

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.