Наверх
5 июля 2023, новость

Юлия Меньшова опубликовала последнее видео с отцом

Дочь режиссера Владимира Меньшова показала бэкстейдж семейной фотосессии

Юлия Меньшова почтила память отца в день его смерти. В своем Telegram-канале 53-летняя телеведущая опубликовала последнее видео с Владимиром Меньшовым, которое было сделано во время семейной фотосессии. Режиссер скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни от последствий перенесенного коронавируса.

Также бывшая ведущая шоу «Сегодня вечером» показала совместное фото с отцом. 

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.

Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера Меньшов начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сегодня вечером
Юлия Меньшова
Муж Юлии Меньшовой рассказал, какую профессию выбрала их дочь
Любовь и голуби
Владимир Меньшов
Меньшова показала совместное фото с Алентовой со свадьбы сына
Москва слезам не верит
Ширли-мырли
Киноляп или задумка? Зрители спорят из-за ковра в фильме «Москва слезам не верит»
Меньшова ответила на интервью Смольянинова об отъезде из России
Меньшова вступилась за Урганта после слухов о его эмиграции
Юлия Меньшова заявила, что ей предлагали вернуться в «Сегодня вечером»
Стало известно, кто заменил покинувшего Россию Галкина в шоу
79-летняя Алентова впервые выйдет на сцену после смерти Меньшова
«Пора уходить»: Юлия Меньшова показала последнее интервью отца
Меньшова поблагодарила «Первый канал» за эфир памяти ее отца
Владимира Меньшова проводили в последний путь овациями
Меньшова сообщила о возвращении Алентовой домой
Алентову перевели в реанимацию после смерти Владимира Меньшова
«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова
Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»
Меньшова рассказала, почему ушла из шоу «Сегодня вечером»
51-летняя Меньшова объяснила свой провал в «Танцах со звездами»
От Высоцкой до Йовович: актрисы, которых снимают мужья-режиссеры
Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»
Новые трейлеры
Убийцы цветочной луны
Трейлер (англ.)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Пищеблок
Трейлер (2 сезон)
Дикие сны
Трейлер (англ.)
Дюна 2
Трейлер №2 (англ.)
Заложники
Дублированный трейлер
Птичий короб: Барселона
Трейлер (англ.)
Замкнутый круг
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь