Юлия Меньшова опубликовала последнее видео с отцом

Юлия Меньшова почтила память отца в день его смерти. В своем Telegram-канале 53-летняя телеведущая опубликовала последнее видео с Владимиром Меньшовым, которое было сделано во время семейной фотосессии. Режиссер скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни от последствий перенесенного коронавируса.
Также бывшая ведущая шоу «Сегодня вечером» показала совместное фото с отцом.
Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.
Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера Меньшов начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах.