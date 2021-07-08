Владимира Меньшова проводили в последний путь овациями

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В Центральном доме кинематографистов в Москве завершилась церемония прощания с режиссером Владимиром Меньшовым, сообщает «Москва 24». Проститься с артистом пришли Владимир Машков, Эдгард Запашный, Владимир Мединский, Игорь Золотовицкий, Вадим Абдрашитов и многие другие.

Как сообщает News.ru, во время церемонии супруга режиссера, актриса Вера Алентова, не сдержала слез. Дочь актеров Юлия Меньшова у гроба поддерживала недавно вернувшуюся из больницы мать.

От лица семьи выступил внук режиссера Андрей Гордин, сын Игоря Гордина и Юлии Меньшовой. Его слова приводит портал News.ru:

Я буду говорить от лица семьи. Мы решили, что никто из семьи больше не будет высказываться, только я.

Он показал собравшимся видеоролик из кадров фильмов, в которых снялся Меньшов.

Народного артиста РСФСР проводили в последний путь продолжительными овациями. После прощания состоялось отпевание в храме Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской. Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.

Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера он начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах.