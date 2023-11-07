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7 ноября 2023, статьяОбзоры

Возвращение Мороз, откровения Asti, детектив с Петренко: что посмотреть прямо сейчас

Узнайте реальную историю преступной банды в блокадном Ленинграде, проникните в закулисье жизни Анны Асти, исследуйте пикантные темы вместе с Дарьей Мороз — в интригующих фильмах и сериалах, уже доступных онлайн на KION

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«Банда “ЗИГ ЗАГ”»

Кадр из сериала «Банда “ЗИГ ЗАГ”»

В осажденном Ленинграде 1941-го промышляют грабежами и мошенничеством члены банды «ЗИГ ЗАГ» (что в расшифровке значит «Защита Интересов Германии — Знамя Адольфа Гитлера»), подделывая продовольственные карточки. Выйти на след неуловимых преступников пытается сотрудник уголовного розыска Тихон Львов (Игорь Петренко), вынужденный объединиться с лейтенантом Свидерским, прибывшим из Москвы. Взаимная неприязнь мужчин, принадлежащих разным мирам, усугубляется неожиданным конфликтом из-за женщины…

Детально воссозданная атмосфера изможденного блокадой зимнего Ленинграда погружает зрителей в реальные исторические события, переплетенные с драмой героев в остросюжетном детективе с погонями, перестрелками, любовными перипетиями и яркими персонажами. Среди них — роковая красотка Зинаида (Екатерина Вилкова), загадочный Свидерский (Александр Устюгов) и самоотверженная Юлия (Мария Лисовая).

«Банда “ЗИГ ЗАГ”»

«Краш-тест»

17-летние Таня, Арина и Лера мечтают вырваться из своего городка и поступить в московские вузы. Впереди — первое «взрослое» лето и новая жизнь… Но у каждой свой путь, свои мечты и надежды. Таня росла с матерью-одиночкой, которая пока не готова принять самостоятельность дочери. Арина хочет стать певицей, но родители не поддерживают это стремление. А Лера, воспитанная бабушкой, и вовсе не питает иллюзий относительно своей судьбы. Сумеют ли героини сохранить дружбу вопреки неизвестному будущему?

«Краш-тест»

По-юношески дерзкое и трогательное драмеди от дебютантки Анастасии Борисовой — честная и жизненная история взросления трех героинь, переживающих первую любовь и связанные с ней разочарования, эйфорию свободы и боль несправедливости. Пульс фильма составляет харизматичное трио молодых актрис — звезда сериала «Алиса не может ждать» Елизавета Ищенко, Варвара Володина из «Вызова» и «Головы-жестянки», а также Дарья Харченко, для которой роль в «Краш-тесте» стала дебютной.

«ANNA ASTI. Путь Феникса»

Документально-музыкальный кинопортрет о восхождении ANNA ASTI — одной из самых популярных поп-певиц российской сцены, ранее состоявшей в дуэте Artik & Asti, а теперь отправившейся в тур в поддержку своего первого сольного альбома «Феникс».

«ANNA ASTI. Путь Феникса»

Фильм раскрывает подробности творческого процесса и непубличной жизни Анны Асти через откровенный рассказ самой певицы, в проникновенных деталях вспоминающей разные этапы своего нелегкого пути — от приезда в Москву и встречи с будущим мужем в караоке до грандиозных шоу и сольных гастролей по России и за рубежом. О становлении ANNA ASTI, создании ее главных хитов и о том, какой труд вложен в каждую композицию и выступление, рассказывают ее муж и менеджер Стас Юркин, друг певицы Филипп Киркоров, автор ее суперхитов Дима Лорен и другие члены команды исполнительницы.

«Клиника счастья»

Кадр из сериала «Клиника счастья»

Откровенная мелодрама с Дарьей Мороз возвращается на экраны! Ироничный и смелый проект, исследующий темы женской сексуальности, кризиса в отношениях зрелых пар и поиска гармонии во всем, что нас окружает, крепко удерживает внимание зрителя в каждой серии, предлагая все новые вопросы и проблемы, актуальные для современного человека.

«Клиника счастья»

Проводником в этот мир гармонии и сокровенных желаний становится блистательная врач-сексолог Алена Липницкая. Вместе со своей командой героиня Дарьи Мороз возвращает пациентам элитной клиники молодость, либидо и интерес к жизни. Кажется, у самой Алены все складывается идеально — блестящая карьера, любящий супруг, чудесный сын. Но образцовое счастье в одночасье рушится: женщина узнает, что ее муж уже несколько лет разрывается между двумя семьями.

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