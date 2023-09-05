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Краш-тест

2023драма

Сюжет фильма:

17-летние выпускницы Таня, Арина и Лера мечтают вырваться из своего городка и поступить в московские вузы. Девушки предвкушают первое лето после окончания школы и начало взрослой жизни… Но постепенно становится ясно, что их пути могут разойтись, ведь у каждой свои интересы, надежды и отправные точки. Таня росла с матерью-одиночкой, которая пока не готова принять самостоятельность дочери. Арина мечтает стать певицей, но ее родители не поддерживают это стремление. А Лера, воспитанная бабушкой, и вовсе не питает иллюзий относительно своей судьбы. Сумеют ли героини сохранить дружбу вопреки неизвестному будущему?

«Краш-тест» — драма взросления с Елизаветой Ищенко, Варварой Володиной и Дарьей Харченко.

Режиссер
Анастасия Борисова
В ролях
Елизавета Ищенко, Варвара Володина, Дарья Харченко, Микита Воронов, Владимир Сарапульцев, Анна Котова, Олег Каменщиков, Юрий Круглов, Наталия Колодяжная, Юлия Башорина, Ника Здорик, Павел Логинов, Елена Махова, Людмила Ячменева, Мариэтта Цигаль-Полищук, Сергей Дьячковский, Мария Олейник, Инна Пешкова, Светлана Авилова, Алла Козлова
Страна
Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер
Кадры8
8
фотографий
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