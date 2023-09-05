17-летние выпускницы Таня, Арина и Лера мечтают вырваться из своего городка и поступить в московские вузы. Девушки предвкушают первое лето после окончания школы и начало взрослой жизни… Но постепенно становится ясно, что их пути могут разойтись, ведь у каждой свои интересы, надежды и отправные точки. Таня росла с матерью-одиночкой, которая пока не готова принять самостоятельность дочери. Арина мечтает стать певицей, но ее родители не поддерживают это стремление. А Лера, воспитанная бабушкой, и вовсе не питает иллюзий относительно своей судьбы. Сумеют ли героини сохранить дружбу вопреки неизвестному будущему?

«Краш-тест» — драма взросления с Елизаветой Ищенко, Варварой Володиной и Дарьей Харченко.