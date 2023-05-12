16-летнюю Женю все зовут Жесть — и есть за что: после сотрясения мозга и травмы ноги девушка стала не только хромать, но и рушить отношения со всеми вокруг. Во всем этом школьница винит своего бывшего лучшего друга Приходько, но порцию гнева и цинизма от Жени получают все — от семьи до одноклассников. Все меняется после того, как Женя начинает ходить в кружок робототехники, где ее наставником становится руководитель секции Станислав. Взаимодействуя с роботами, героиня снова учится общаться с людьми и радоваться жизни.

«Голова-жестянка» — романтическая комедия, первый фильм продюсерского дуэта Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского, снятый не в жанре хоррор.