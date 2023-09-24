Что смотрят в мире: топ-8 крупных киноновинок, вышедших в сентябре

Эркюль Пуаро возвращается с расследованием нового дела в третьем фильме Кеннета Браны по детективам Агаты Кристи. На смену заснеженным пейзажам «Убийства в “Восточном экспрессе”» и знойному солнцу «Смерти на Ниле» приходят тусклые огни послевоенной Венеции, где живет отошедший от дел Пуаро. Со скепсисом приняв предложение друга посетить спиритический сеанс, бывший следователь в тот же вечер становится свидетелем таинственного убийства медиума. Обстоятельства вынуждают сыщика взяться за старое и начать поиски убийцы.

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«Призраки в Венеции» основаны на романе Кристи «Вечеринка в Хэллоуин», однако события книги лишь частично вошли в картину. Все действие здесь разворачивается в стенах мрачного особняка, погружая зрителя в тягучую атмосферу тайн на грани мистики, которые заставят даже самого рационального из гениальнейших детективов поверить в существование сверхъестественного — хотя бы на мгновение.

Действие третьей части боевика с Дензелом Вашингтоном в роли неустрашимого заступника справедливости Роберта МакКолла происходит в Италии. Герой обустраивается в живописном городке Альтомонте, однако и не думает уходить на покой. Когда его друзья оказываются в опасности из-за местных криминальных авторитетов, МакКолл снова пускается во все тяжкие.

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Зубодробительного экшена и духоподъемных разборок с мафией «Великому уравнителю» по-прежнему не занимать. Впрочем, нельзя не отметить, что обаяние этой франшизы все больше ложится на плечи Вашингтона, накануне своего 70-летия все еще способного дать фору дерзкому молодняку.

Новая часть готической киновселенной «Заклятие» продолжает историю демона Валака — одного из самых запоминающихся персонажей в современном хоррор-кино. Злой дух снова истязает своих жертв в облике ужасающей монахини и остается главным аттракционом фильма. В противостояние с демоном вновь вступает сестра Ирен в исполнении Таиссы Фармиги, не растерявшей своей органичности и застывшего ужаса в глазах.

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За выдержанную атмосферу, наличие по-настоящему страшных моментов и неожиданного сюжетного твиста картину можно считать достойным началом мистического осеннего сезона. Кроме того, приятным сюрпризом для кого-то может оказаться появление в кадре Анны Попплуэлл — Сьюзен из «Хроник Нарнии», с тех пор не снимавшейся в большом кино.

Ирландка Флора (Ив Хьюсон — звезда «Больницы Никербокер» и дочь Боно) в одиночку растит своего 14-летнего сына Макса, в столь юном возрасте уже имеющего проблемы с законом. Почти утратив надежду наладить эмоциональную связь с ребенком, женщина вдруг обнаруживает в мусорном баке старую гитару. Отремонтировав инструмент, но не имея понятия, как на нем играть, Флора находит Джеффа (Джозеф Гордон-Левитт) — онлайн-учителя из Лос-Анджелеса. Благодаря музыке Флоре удается сблизиться с Максом, а вскоре она понимает, что и Джефф стал для нее особенным человеком.

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Как и предыдущие работы Джона Карни («Однажды», «Хоть раз в жизни», «Рок-н-рольщики»), «Флора и сын» — это проникновенная история о самых простых людях, о хрупкости человеческих отношений и внутренней силе, позволяющей героям противостоять натиску жизненных обстоятельств. Главным связующим элементом у Карни неизменно выступает музыка, автором которой выступает он сам, и после просмотра вам наверняка захочется сохранить себе в плейлист все песни из фильма.

Роберт Родригес воскрешает легендарную приключенческую экшен-франшизу для всей семьи — с новыми детьми и новыми родителями. Шпионы Терренс Танго и Нора Торрез попадают в ловушку геймдизайнера, распространяющего вирус через видеоигру. Теперь вся техника находится под его контролем — за исключением нашпигованного шпионскими гаджетами дома главных героев. Спасать маму с папой придется их сыну Тони и дочери Пэтти, после чего вся семья отправится внутрь той самой игры, чтобы сразиться со злодеем и спасти мир.

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Пятая серия комедийного боевика вряд ли может предложить зрителям что-то новое (к тому же, сюжетный ход с попаданием в виртуальный мир уже использовался в третьей части). Да и исполняющие главные роли дети, надо признать, проигрывают по харизме своим предшественникам. Но постараться получить свою порцию веселья можно — глядя на дурачащихся в кадре Закари Ливая («Шазам!») и Билли Магнуссена, доказавшего свой комедийный талант еще в «Аладдине».

Очаровательный ромком нулевых о большом семействе греков, готовящихся к пышной свадьбе своей родственницы Тулы с американцем Йеном, также обзавелся новым продолжением. Чтобы исполнить последнее желание своего отца и воссоединиться с корнями, героиня Нии Вардалос организует семейное путешествие в Грецию, которое оборачивается не только трогательными моментами единения, но и неожиданными приключениями. Ностальгия от встречи с любимыми героями, теплый юмор и, конечно, манящие виды солнечной Греции — несомненные плюсы этой забавной, хотя и совсем необязательной комедии.

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В постапокалиптическом будущем не прекращается война между людьми и искусственным интеллектом. Бывший спецназовец Джошуа должен выследить и убить Создателя — архитектора ИИ, который разработал секретное оружие, способное положить конец не только войне, но и самому человечеству. Вместе с командой оперативников герой пробирается в самое сердце оккупированной роботами территории. И обнаруживает, что смертоносное оружие, которое ему приказано уничтожить, — это ИИ в теле маленькой девочки.

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Любопытно, что такой масштабный фантастический фильм был создан за относительно скромный бюджет. Режиссер Гарет Эдвардс настоял на том, чтобы снимать с небольшой командой и недорогой камерой и почти без использования хромакея. Очевидно, экономией было продиктовано и неоднозначно воспринятое публикой решение включить в картину реальные любительские кадры взрыва в Бейруте, унесшего жизни сотен людей в 2020 году.

Тобин Белл возвращается в роли отчаянного безумца Джона «Конструктора» Крамера в юбилейной главе культового хоррора, действие которой разворачивается между событиями первого и второго фильмов. Маньяк отправляется в Мексику в надежде на то, что экспериментальная медицина исцелит его от рака. Но вскоре понимает, что попался на удочку мошенников, а потому с чистой совестью берется за их наказание.

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