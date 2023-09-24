Наверх
24 сентября 2023, статьяОбзоры

Что смотрят в мире: топ-8 крупных киноновинок, вышедших в сентябре

От Пуаро и детей-шпионов до демонической монахини и Пилы — в сентябре на экраны вернулись уже знакомые герои, но с новыми интригующими историями. Об этих и других фильмах читайте в обзоре мировых кинопремьер месяца

«Призраки в Венеции»

Эркюль Пуаро возвращается с расследованием нового дела в третьем фильме Кеннета Браны по детективам Агаты Кристи. На смену заснеженным пейзажам «Убийства в “Восточном экспрессе”» и знойному солнцу «Смерти на Ниле» приходят тусклые огни послевоенной Венеции, где живет отошедший от дел Пуаро. Со скепсисом приняв предложение друга посетить спиритический сеанс, бывший следователь в тот же вечер становится свидетелем таинственного убийства медиума. Обстоятельства вынуждают сыщика взяться за старое и начать поиски убийцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Призраки в Венеции» основаны на романе Кристи «Вечеринка в Хэллоуин», однако события книги лишь частично вошли в картину. Все действие здесь разворачивается в стенах мрачного особняка, погружая зрителя в тягучую атмосферу тайн на грани мистики, которые заставят даже самого рационального из гениальнейших детективов поверить в существование сверхъестественного — хотя бы на мгновение.

«Великий уравнитель 3»

Действие третьей части боевика с Дензелом Вашингтоном в роли неустрашимого заступника справедливости Роберта МакКолла происходит в Италии. Герой обустраивается в живописном городке Альтомонте, однако и не думает уходить на покой. Когда его друзья оказываются в опасности из-за местных криминальных авторитетов, МакКолл снова пускается во все тяжкие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зубодробительного экшена и духоподъемных разборок с мафией «Великому уравнителю» по-прежнему не занимать. Впрочем, нельзя не отметить, что обаяние этой франшизы все больше ложится на плечи Вашингтона, накануне своего 70-летия все еще способного дать фору дерзкому молодняку.

«Проклятие монахини 2»

Новая часть готической киновселенной «Заклятие» продолжает историю демона Валака — одного из самых запоминающихся персонажей в современном хоррор-кино. Злой дух снова истязает своих жертв в облике ужасающей монахини и остается главным аттракционом фильма. В противостояние с демоном вновь вступает сестра Ирен в исполнении Таиссы Фармиги, не растерявшей своей органичности и застывшего ужаса в глазах.

Во время загрузки произошла ошибка.

За выдержанную атмосферу, наличие по-настоящему страшных моментов и неожиданного сюжетного твиста картину можно считать достойным началом мистического осеннего сезона. Кроме того, приятным сюрпризом для кого-то может оказаться появление в кадре Анны Попплуэлл — Сьюзен из «Хроник Нарнии», с тех пор не снимавшейся в большом кино.

«Флора и сын»

Ирландка Флора (Ив Хьюсон — звезда «Больницы Никербокер» и дочь Боно) в одиночку растит своего 14-летнего сына Макса, в столь юном возрасте уже имеющего проблемы с законом. Почти утратив надежду наладить эмоциональную связь с ребенком, женщина вдруг обнаруживает в мусорном баке старую гитару. Отремонтировав инструмент, но не имея понятия, как на нем играть, Флора находит Джеффа (Джозеф Гордон-Левитт) — онлайн-учителя из Лос-Анджелеса. Благодаря музыке Флоре удается сблизиться с Максом, а вскоре она понимает, что и Джефф стал для нее особенным человеком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как и предыдущие работы Джона КарниОднажды», «Хоть раз в жизни», «Рок-н-рольщики»), «Флора и сын» — это проникновенная история о самых простых людях, о хрупкости человеческих отношений и внутренней силе, позволяющей героям противостоять натиску жизненных обстоятельств. Главным связующим элементом у Карни неизменно выступает музыка, автором которой выступает он сам, и после просмотра вам наверняка захочется сохранить себе в плейлист все песни из фильма.

«Дети шпионов: Армагеддон»

Роберт Родригес воскрешает легендарную приключенческую экшен-франшизу для всей семьи — с новыми детьми и новыми родителями. Шпионы Терренс Танго и Нора Торрез попадают в ловушку геймдизайнера, распространяющего вирус через видеоигру. Теперь вся техника находится под его контролем — за исключением нашпигованного шпионскими гаджетами дома главных героев. Спасать маму с папой придется их сыну Тони и дочери Пэтти, после чего вся семья отправится внутрь той самой игры, чтобы сразиться со злодеем и спасти мир.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пятая серия комедийного боевика вряд ли может предложить зрителям что-то новое (к тому же, сюжетный ход с попаданием в виртуальный мир уже использовался в третьей части). Да и исполняющие главные роли дети, надо признать, проигрывают по харизме своим предшественникам. Но постараться получить свою порцию веселья можно — глядя на дурачащихся в кадре Закари ЛиваяШазам!») и Билли Магнуссена, доказавшего свой комедийный талант еще в «Аладдине».

«Моя большая греческая свадьба 3»

Очаровательный ромком нулевых о большом семействе греков, готовящихся к пышной свадьбе своей родственницы Тулы с американцем Йеном, также обзавелся новым продолжением. Чтобы исполнить последнее желание своего отца и воссоединиться с корнями, героиня Нии Вардалос организует семейное путешествие в Грецию, которое оборачивается не только трогательными моментами единения, но и неожиданными приключениями. Ностальгия от встречи с любимыми героями, теплый юмор и, конечно, манящие виды солнечной Греции — несомненные плюсы этой забавной, хотя и совсем необязательной комедии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Создатель»

В постапокалиптическом будущем не прекращается война между людьми и искусственным интеллектом. Бывший спецназовец Джошуа должен выследить и убить Создателя — архитектора ИИ, который разработал секретное оружие, способное положить конец не только войне, но и самому человечеству. Вместе с командой оперативников герой пробирается в самое сердце оккупированной роботами территории. И обнаруживает, что смертоносное оружие, которое ему приказано уничтожить, — это ИИ в теле маленькой девочки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что такой масштабный фантастический фильм был создан за относительно скромный бюджет. Режиссер Гарет Эдвардс настоял на том, чтобы снимать с небольшой командой и недорогой камерой и почти без использования хромакея. Очевидно, экономией было продиктовано и неоднозначно воспринятое публикой решение включить в картину реальные любительские кадры взрыва в Бейруте, унесшего жизни сотен людей в 2020 году.

«Пила 10»

Тобин Белл возвращается в роли отчаянного безумца Джона «Конструктора» Крамера в юбилейной главе культового хоррора, действие которой разворачивается между событиями первого и второго фильмов. Маньяк отправляется в Мексику в надежде на то, что экспериментальная медицина исцелит его от рака. Но вскоре понимает, что попался на удочку мошенников, а потому с чистой совестью берется за их наказание.

Во время загрузки произошла ошибка.

В арсенале главного героя — новые немыслимо ужасные ловушки, способные вызвать восторг, смешанный с отвращением. Наблюдать за тем, как Конструктор реализует свои самые извращенные и садистские фантазии, проучивая аферистов, — зрелище, безусловно, впечатляющее, но пригодное только для обладателей крепких нервов и желудка.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ниа Вардалос
Nia Vardalos
Таисса Фармига
Taissa Farmiga
На любой вкус: 6 осенних киноновинок онлайн
Призраки в Венеции
Флора и сын
Сладкий сентябрь: 7 продолжений сериалов, выхода которых все ждали
Билли Магнуссен
Billy Magnussen
Тобин Белл
Tobin Bell
Что смотреть по ТВ осенью: гид по новым телешоу
Ив Хьюсон
Eve Hewson
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
От Драйвера до Петрова: 15 самых громких фильмов Венецианского фестиваля
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
Джон Карни
John Carney
Что смотрят в мире: топ-8 крупных киноновинок августа
Закари Ливай
Zachary Levi
Великий уравнитель 3
Что посмотреть в отпуске: от захватывающих новинок до сербского нуара
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Нельзя пропустить: 8 самых заметных сериалов августа
Дети шпионов: Армагеддон
Пила 10
Что смотрят в мире кроме «Барби»? 7 других киноновинок месяца
Проклятие монахини 2
Создатель
Что смотреть онлайн: 8 любопытных киноновинок
Моя большая греческая свадьба 3
9 сериалов июля: любопытные новинки и долгожданные продолжения
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Провокационные сцены в популярном кино, которые вызывают смешанные эмоции
Топ-10 сериалов фестиваля «Пилот», которые могут стать хитами
Что смотрят в мире: топ-5 громких кинопремьер за месяц
Что посмотреть летним вечером: 7 новых фильмов и сериалов на любой вкус
13 самых долгожданных продолжений сериалов лета 2023
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
7 новых увлекательных сериалов мая, которые вы могли пропустить
Надо смотреть: 6 любопытных киноновинок на любой вкус
От Шварценеггера до Янковского: 6 самых звездных сериалов мая
Депп во дворце, Йоханссон в пустыне: 15 главных фильмов Каннского фестиваля 2023
5 новых фильмов о Великой Отечественной войне, достойных просмотра
6 новых сериалов с необычным сюжетом, от которых не оторваться
Что смотреть по ТВ в майские выходные: телегид на День Победы
Их будут смотреть: 5 новых любопытных сериалов, показанных на ММКФ
Что смотрят в мире: топ-9 крупных киноновинок месяца
День Земли: 6 важных и предостерегающих фильмов о планете и экологии
Уже онлайн: любопытные киноновинки, которые вы могли пропустить в кино
Глаз не оторвать: 8 новых необычайно стильных фильмов со звездами
От «Дикой Розы» до «Просто Марии»: 10 мыльных опер из прошлого, которые смотрели все
Лео с бокалом, рыдающий Макконахи: 13 главных мемов из фильмов и откуда они взялись
5 российских фильмов и сериалов, снятых на смартфон
Что смотрят в мире: топ-10 крупных киноновинок марта
Топ-8 продолжений сериалов, которых мы дождались в марте
5 новых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн
Что смотрят в мире: 8 заметных киноновинок с начала года
6 фильмов про День святого Валентина, романтичных и не только
Нельзя пропустить: 12 самых любопытных новых сериалов февраля
Реклама
6 новых фильмов и сериалов онлайн, которые нельзя пропустить
Гений меланхолии: 7 магнетических фильмов-настроений Джима Джармуша
Реклама
Смотрите онлайн: 8 фильмов-новинок, которые нельзя пропустить
Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить
Что смотрят в мире: 13 крупных киноновинок, вышедших за ноябрь
Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября
11 лучших фильмов с одним актером: сольная партия
Что смотрят в мире: 10 крупных киноновинок октября
Самые долгожданные продолжения сериалов до конца 2022 года
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов первой половины октября
8 новых необычных сериалов сентября, которые вы могли пропустить
Памяти Сергея Пускепалиса: роли, за которые его полюбили
Новые трейлеры
Фарго
Тизер (5 сезон, англ.)
Безбашенная
Трейлер
Пять процентов
Трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер №2 (англ.)
Катастрофа
Дублированный трейлер
Герой наших снов
Трейлер (англ.)
Плакса
Трейлер
Триггер. Фильм
Тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь