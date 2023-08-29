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29 августа 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Мороз, Варнава, дочь Пересильд: звезды на презентации онлайн-кинотеатра

Зрителям представили новые сериалы и проекты, которые выйдут онлайн осенью и зимой 2023−2024
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Фото: предоставлены пресс-службой okko

В московском «Каро 11 Октябрь» состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра okko. Гостями мероприятия стали звезды кино, блогеры, журналисты и создатели оригинальных сериалов платформы. На черной дорожке были замечены Марина Александрова, Дарья Мороз, Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Екатерина Варнава, Настасья Самбурская, Джаник Файзиев, Анна Пересильд, Анна Снаткина и многие другие.

Презентацию открыл генеральный директор okko Сергей Шишкин, он поделился ключевыми цифрами и бизнес-новостями и рассказал, что онлайн-платформа подписала эксклюзивное соглашение с продюсерским центром Originals Production, в рамках которого студия будет создавать не менее 17 сериалов в год. 

Шишкин напомнил о том, что в данный момент в производстве находятся четыре крупных полнометражных проекта — «Ждун», «Кулачный», «Северный полюс 8» и «Летучий корабль», а также рассказал, какие сериалы онлайн-кинотеатра получили продолжение. Так, «Сансара», «Открытый брак», «Оффлайн», «Выжившие» и «Что делать женщине, если…» продлены на второй сезон, «Предпоследняя инстанция» и «Манюня» вернутся с третьими сезонами, а детективный триллер «Чикатило» продолжится сериалом «Тень Чикатило».

Продюсер по оригинальному контенту okko Гавриил Гордеев представил тизерные ролики новых сериалов, которые выйдут на платформе осенью и зимой 2023−2024. Среди наиболее любопытных и ожидаемых проектов оказались российская адаптация турецкого хита «Постучись в мою дверь», фантастические комедии со звездными составами «Министерство Всего Хорошего» и «Очевидное невероятное», психологический триллер «Черное облако», жесткая драма про 90-е от Юрия Быкова «Лихие» и пронзительный сериал Ивана Соснина «Юг».

Также в списке грядущих проектов оказались два режиссерских дебюта известных актеров — лирическая комедия «Секс. До и после» Дарьи Мороз и психоделический триллер Петра Федорова «Ласт квест».

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