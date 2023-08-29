Мороз, Варнава, дочь Пересильд: звезды на презентации онлайн-кинотеатра

Презентацию открыл генеральный директор okko Сергей Шишкин, он поделился ключевыми цифрами и бизнес-новостями и рассказал, что онлайн-платформа подписала эксклюзивное соглашение с продюсерским центром Originals Production, в рамках которого студия будет создавать не менее 17 сериалов в год.