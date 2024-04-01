Добрый инопланетянин Ждун, космический корабль которого потерпел крушение во время метеоритного дождя, оказывается на Земле, неподалеку от Абрау-Дюрсо. Вскоре он знакомится с любознательным мальчиком Никитой Семеновым, а затем и со всей его семьей. Земляне должны помочь пришельцу не только починить корабль, но и спастись от местного бизнесмена, жаждущего завладеть внеземными технологиями. Прежде чем вернуться на родную планету, Ждуну предстоит подсказать мальчику и его семье, как разобраться в накопившихся проблемах, и научить их заново слышать и понимать друг друга.

«Ждун в кино» (2025) — семейная комедия, основанная на персонаже голландской художницы Маргрит ван Бреворт, который стал интернет-феноменом. Роли в фильме сыграли Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Никита Тарасов, Ольга Медынич и другие.