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Ждун в кино

Ждун в кино (2025)

2025комедиясемейныйфантастика

Сюжет фильма «Ждун в кино»

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Добрый инопланетянин Ждун, космический корабль которого потерпел крушение во время метеоритного дождя, оказывается на Земле, неподалеку от Абрау-Дюрсо. Вскоре он знакомится с любознательным мальчиком Никитой Семеновым, а затем и со всей его семьей. Земляне должны помочь пришельцу не только починить корабль, но и спастись от местного бизнесмена, жаждущего завладеть внеземными технологиями. Прежде чем вернуться на родную планету, Ждуну предстоит подсказать мальчику и его семье, как разобраться в накопившихся проблемах, и научить их заново слышать и понимать друг друга.

«Ждун в кино» (2025) — семейная комедия, основанная на персонаже голландской художницы Маргрит ван Бреворт, который стал интернет-феноменом. Роли в фильме сыграли Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Никита Тарасов, Ольга Медынич и другие.

Режиссер

Дмитрий Суворов

В ролях

Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Ольга Медынич, Александр Панкратов-Черный, Ян Цапник, Андрей Андреев, Маргарита Силаева

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Ждун в кино (2025): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Ждун в кино. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Ждун в кино, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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