Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе

Агата Муцениеце опубликовала в личном блоге фото, на котором она предстала в новом необычном образе. 34-летняя актриса запечатлена с короткой стрижкой и ярко-розовыми волосами.
Вероятно, звезда «Честного развода» сменила имидж ради участия в новом проекте. Возможно также, что она вслед за многими коллегами (среди которых Равшана Куркова, Лариса Гузеева и даже Анастасия Волочкова) решила отдать дань тренду на барбикор. Сама актриса не стала посвящать поклонников в мотивы своего преображения.
Поклонники Муцениеце отметили, что она в любом образе хороша. Хотя нашлись и те, кто считает, что такое преображение не идет звезде, недавно проводившей отпуск в Италии.
Напомним, фильм «Барби», заставивший звезд примерить кукольные образы, вышел в прокат 21 июля и за это время уже побил рекорды кассовых сборов. По последним данным, к концу этой недели картина может заработать миллиард долларов. Кстати, «Барби» вместе с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана могут показать в российских кинотеатрах уже в августе.