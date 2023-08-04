Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе

Агата Муцениеце опубликовала в личном блоге фото, на котором она предстала в новом необычном образе. 34-летняя актриса запечатлена с короткой стрижкой и ярко-розовыми волосами.

Вероятно, звезда «Честного развода» сменила имидж ради участия в новом проекте. Возможно также, что она вслед за многими коллегами (среди которых Равшана Куркова, Лариса Гузеева и даже Анастасия Волочкова) решила отдать дань тренду на барбикор. Сама актриса не стала посвящать поклонников в мотивы своего преображения.

Поклонники Муцениеце отметили, что она в любом образе хороша. Хотя нашлись и те, кто считает, что такое преображение не идет звезде, недавно проводившей отпуск в Италии.